ЄС наростив імпорт російського газу до максимуму з 2022 року: хто найбільший покупець

Євросоюз декларує намір відмовитися від російського газу, однак на практиці імпорт російського скрапленого природного газу (СПГ) продовжує зростати. У першому кварталі 2026 року поставки досягли найвищого рівня з початку повномасштабної війни рф проти України. Про це йдеться у дослідженні американського енергетичного аналітичного центру IEEFA, повідомляє Welt.

Згідно зі звітом, у січні-березні 2026 року імпорт російського СПГ до ЄС зріс на 16% у річному вимірі до 6,9 млрд кубометрів. Найбільшими покупцями стали Франція, Іспанія та Бельгія.

Аналітики IEEFA також зазначили, що подібна тенденція зберігалася й у квітні: імпорт російського СПГ до ЄС був на 17% вищим, ніж роком раніше.

ЄС намагається відмовитися від російського газу

Після початку повномасштабної війни росії проти України у 2022 році ЄС почав скорочувати залежність від російського трубопровідного газу та активніше диверсифікувати постачання СПГ.

Скраплений природний газ транспортується танкерами, а після доставки до європейських терміналів знову переводиться у газоподібний стан і подається в енергомережу.

За даними Єврокомісії, у 2025 році СПГ забезпечував уже 45% усього імпорту природного газу до ЄС, тоді як решта надходила трубопроводами. Попри це, росія залишається другим найбільшим постачальником СПГ для Євросоюзу, хоча Європейська комісія планує повністю припинити імпорт російського газу до 2027 року.

Особливо різко зросли закупівлі у Франції. За оцінками IEEFA, саме вона у першому кварталі 2026 року імпортувала найбільше російського СПГ серед усіх країн Європи, а в січні встановила новий рекорд.

США посилюють позиції на європейському ринку

Паралельно Європа активно нарощує закупівлі американського скрапленого газу, особливо після початку війни між Іраном та Ізраїлем.

За оцінками IEEFA, США мають усі шанси вже у 2026 році стати головним постачальником газу для Європи. До 2028 року частка американського СПГ може сягнути 80% усього імпорту скрапленого газу до ЄС.

Втім, якщо враховувати як СПГ, так і трубопровідний газ, найбільшим постачальником для Євросоюзу поки залишається Норвегія із часткою 31%. На другому місці — США з 28%, а росія посідає третє місце із 14%.

Експертка IEEFA Ана Марія Яллер-Макаревич зазначила, що перехід Європи від трубопровідного газу до СПГ мав забезпечити енергетичну безпеку та диверсифікацію поставок. Однак, за її словами, війна на Близькому Сході та надмірна залежність від американського скрапленого природного газу показали слабкі місця цієї стратегії.

«СПГ став ахіллесовою п’ятою європейської енергетичної безпеки», — наголосила вона.