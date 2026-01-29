Multi від Мінфін
29 січня 2026, 9:26

Фондовий ринок Південної Кореї обігнав німецький ринок по капіталізації

Фондовий ринок Південної Кореї обігнав німецький ринок акцій із капіталізації, підрахував Bloomberg.

Фондовий ринок Південної Кореї обігнав німецький ринок акцій із капіталізації, підрахував Bloomberg.► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиКапіталізація фондового ринку Південної КореїКапіталізація фондового ринку азіатської країни досягла $3,25 трлн після збільшення приблизно на $1,7 трлн з початку 2025 року, випливає із підрахунків Bloomberg станом на 28 січня.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Капіталізація фондового ринку Південної Кореї

Капіталізація фондового ринку азіатської країни досягла $3,25 трлн після збільшення приблизно на $1,7 трлн з початку 2025 року, випливає із підрахунків Bloomberg станом на 28 січня. Ці дані перевищили показники фондового ринку Німеччини (його капіталізація, за оцінками Bloomberg, становить $3,22 трлн) і зробили Південну Корею десятим найбільшим фондовим ринком у світі, уточнює Bloomberg, зауважуючи, що перед Південною Кореєю в цьому списку тепер є Тайвань.

Зміна розстановки сил у рейтингу підкреслює стрімке зростання корейських акцій, підтримане реформами на користь акціонерів та ключовою роллю країни у глобальному ланцюжку поставок для індустрії ШІ, зазначає Bloomberg.

Індекс Kospi зріс на 23% у 2026 році, тоді як німецький DAX додав лише 1,7% на тлі геополітичної невизначеності та відсутності ясності щодо економічного стимулювання, пояснює агентство.

Що штовхає ринок вгору

Динаміка Kospi почала випереджати рух німецького DAX ще минулого року, коли надії на швидкі стимули у найбільшій економіці Європи ослабли. Одним із ключових факторів південнокорейського ралі минулого року стала підтримка фондового ринку з боку президента Південної Кореї Лі Чже Мена та просування в країні реформ корпоративного управління.

Ці кроки збіглися з дефіцитом на ринку пам'яті та зростанням цін на ці комплектуючі для чіпів і в результаті призвели до різкого подорожчання акцій чіпмейкерів Samsung Electronics та SK Hynix. Бум у робототехніці також забезпечив значне зростання паперів Hyundai Motor та пов'язаних із нею компаній. Імпульс виявився настільки сильним, що минулого тижня Kospi вперше в історії перевищив позначку 5000 пунктів, зазначає Bloomberg.

Додаткову підтримку корейському ринку надала висока частка технологічного сектора — він становить близько 40% ваги індексу, тоді як DAX значну роль відіграють промислові та оборонні компанії, підкреслює агентство.

При цьому корейські акції, як і раніше, виглядають недооціненими. Індекс Kospi торгується з коефіцієнтом P/E 10,6 до очікуваного прибутку на акцію, тоді як аналогічний показник для німецького ринку становить 16,5, свідчать дані Bloomberg.

Масштаби економік

Незважаючи на зближення щодо ринкової капіталізації, масштаби економік Південної Кореї та Німеччини залишаються непорівнянними, зауважує Bloomberg. У 2024 році Південна Корея займала 12-е місце у світі за обсягом ВВП, тоді як Німеччина знаходилася на третій позиції, випливає з даних Світового банку.

Найбільша економіка Європи була приблизно в 2,5 рази більша — близько $4,69 трлн проти $1,88 трлн у Кореї, повідомляє Bloomberg.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+15
R S
R S
29 січня 2026, 10:18
#
Я уже давно пишу и говорю, что Германия загибается.
А мне никто не верит…(
+
+15
Kharakternyk
Kharakternyk
29 січня 2026, 11:54
#
Я вірю:)
Це видно вже неозброєним оком.
+
0
R S
R S
29 січня 2026, 12:01
#
Спасибо за поддержку!
Кстати, тут подоспело ещё одно подтверждение, что в экономике Германии дела очень плохие:
Уряд Німеччини погіршив економічний прогноз на 2026 рік
https://minfin.com.ua/ua/2026/01/29/167164094/
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
