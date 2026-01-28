Multi від Мінфін
28 січня 2026, 12:56

Український фінмон домовився з колегами Швейцарії про прямий обмін фінансовою розвідінформацією

Державна служба фінансового моніторингу України підписала меморандум зі швейцарськими колегами, який дозволить відомствам двох країн безпосередньо обмінюватися розвідувальною інформацією про сумнівні фінансові операції. Про це повідомляє голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін 28 січня.

Державна служба фінансового моніторингу України підписала меморандум зі швейцарськими колегами, який дозволить відомствам двох країн безпосередньо обмінюватися розвідувальною інформацією про сумнівні фінансові операції.

Історична угода

Цей документ став прецедентом у фінансових відносинах двох держав. Раніше подібна взаємодія могла бути ускладнена бюрократичними процедурами, тепер же процес обміну даними стане значно простішим та швидшим. Угода укладена зі Швейцарським бюро з протидії відмиванню коштів (MROS).

«Це перший в історії двосторонній документ про прямий обмін фінансовою розвідінформацією між підрозділами фінансової розвідки України та Швейцарії», — зазначив Філіп Пронін.

Як це працюватиме

Нові домовленості передбачають, що фінансові розвідки обох країн зможуть оперативно передавати одна одній інформацію, що стосується:

  • підозр у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом;
  • предикатних злочинів (злочинів, що передували відмиванню грошей, наприклад, корупція або шахрайство);
  • фінансування тероризму.

Важливо, що обмін даними відбуватиметься не лише у відповідь на офіційний запит, а й у так званому «спонтанному режимі» — коли одна зі сторін виявляє підозрілу активність і за власною ініціативою повідомляє про це партнерів.

Роль Швейцарії у світових фінансах

Швейцарія історично є одним із найбільших світових фінансових центрів, де концентрується приватний капітал з усього світу, зокрема й з України. Довгий час швейцарські банки славилися своєю абсолютною банківською таємницею, що робило їх привабливими не лише для чесного бізнесу, а й для корупціонерів, які намагалися приховати незаконні статки.

Однак в останні роки Швейцарія активно змінює свою політику у бік прозорості, приєднуючись до глобальних ініціатив з боротьби з відмиванням грошей. Швейцарське бюро з протидії відмиванню коштів (MROS), з яким підписано угоду, функціонує при Федеральному офісі поліції Швейцарії та є ключовим органом, що аналізує звіти про підозрілі транзакції від банків та інших фінансових посередників.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
