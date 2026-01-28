Компанія синів Трампа увірвалася у топ-20 власників біткоїна, криптостартап Mesh став «єдинорогом»: що нового

Компанія синів Трампа увірвалася у топ-20 власників біткоїна: резерви ABTC перевищили 5800 BTC

Криптовалютна корпорація American Bitcoin Corp (ABTC), яку очолюють сини президента США Дональд Трамп-молодший та Ерік Трамп, демонструє агресивні темпи накопичення першої криптовалюти. Менш ніж за п’ять місяців після виходу на Nasdaq компанія стала одним із найбільших корпоративних власників біткоїна у світі.

Станом на кінець січня 2026 року корпоративний резерв ABTC досяг 5 843 BTC. Ерік Трамп, який обіймає посаду директора зі стратегії, зазначив, що з моменту публічного дебюту (3 вересня 2025 року) компанія впевнено обійшла десятки конкурентів.

Кого випередила ABTC за останні місяці:

GameStop Corp (4 710 BTC)

Boyaa Interactive (4 091 BTC)

Bitcoin Group SE (3 605 BTC)

DeFi Technologies (2 452 BTC)

«За 4 місяці та 22 дні ми обігнали одну структуру за іншою. ABTC очолює наступ, розбудовуючи біткоїн-інфраструктуру Америки швидше за будь-кого», — заявив Ерік Трамп.

Одним із ключових показників ефективності компанії став BTC Yield (дохідність на біткоїн-активи), який склав приблизно 116%. Цей показник відображає ефективність стратегії накопичення криптовалюти відносно кількості акцій в обігу, що є важливим сигналом для інвесторів на Nasdaq.

Наразі American Bitcoin Corp посідає 18-те місце у світовому рейтингу публічних компаній за обсягом біткоїн-резервів. Наступною ціллю Ерік Трамп назвав компанію Майка Новограца — Galaxy Digital Holdings (GLXY), яка наразі утримує 17-ту позицію.

Південна Корея відкриває ринок для іноземних стейблкоїнів

Південна Корея готується до масштабної лібералізації ринку цифрових активів. Як повідомляють місцеві ЗМІ, голова Банку Кореї Лі Чан-Йонг заявив про готовність країни дозволити резидентам інвестувати у віртуальні активи та стейблкоїни, випущені за кордоном.

Поки регулятор готує систему реєстрації для внутрішніх емітентів цифрових активів, Лі Чан-Йонг окреслив чітке бачення використання різних типів токенів:

Міжнародні перекази: Для транскордонних операцій найбільш ефективними є стейблкоїни, номіновані у вонах.

Внутрішні платежі: Пріоритет надаватиметься токенізованим депозитам, які краще адаптовані до внутрішнього ринку.

Глобальна конкуренція: Очільник ЦБ визнав перевагу доларових стейблкоїнів через їхню доступність та низьку вартість порівняно з традиційним фіатом.

Цікаво, що Південна Корея не бачить сенсу у впровадженні роздрібної цифрової валюти центробанку (CBDC). За словами Лі, національна система швидких платежів вже настільки розвинена, що роздрібна CBDC просто не матиме переваг. Натомість Банк Кореї зосередиться на оптовій моделі CBDC та токенізованих депозитах для підтримки стійкості фінансової системи.

Попри готовність до відкриття ринку, регулятор залишається обережним:

Загроза обходу контролю: Існує ризик, що комбінація корейських та доларових стейблкоїнів може стати інструментом для виведення капіталу в обхід державних обмежень.

Посилення нагляду: Лі Чан-Йонг наголосив, що сфера цифрових активів потребує не пом'якшення, а навпаки — посилення контролю для запобігання системним кризам у довгостроковій перспективі.

Читайте також: Tether представила новий стейблкоїн для США — USAT

Засновник Base відмовився від штучного «пампу» токенів: курс на прозорі ринки

Джессі Поллак, засновник L2-мережі Base (розробленої Coinbase), публічно виступив проти штучних маніпуляцій з цінами активів усередині екосистеми. Він підкреслив, що команда не збирається займатися «залаштунковою координацією» графіків для підтримки окремих монет.

Заява стала відповіддю на критику користувачів, які незадоволені засиллям мем-токенів у мережі Base. Деякі учасники спільноти закликали розробників «згуртуватися» навколо одного сильного активу та підтримати його ліквідністю зверху, щоб стимулювати зростання ринку.

Позиція Джессі Поллака:

Вільний ринок: Будь-яка таємна координація капіталу суперечить цінностям команди та створює несправедливі переваги для одних активів коштом інших.

Юридичні ризики: Поллак натякнув, що подібні дії, ймовірно, порушують законодавство (зокрема, щодо маніпулювання ринком).

Рівні умови: На думку розробника, лише відкритий ринок дає кожному шанс на перемогу через навчання та вдосконалення, тоді як на «керованому» ринку звичайні користувачі приречені на постійні невдачі.

Замість маніпуляцій ціною, команда Base зосередиться на органічному розвитку:

Популяризація: Мережа сприятиме «видимості» справді якісних застосунків та активів.

Інфраструктура: Покращення інструментів для розробників, щоб полегшити створення корисних продуктів.

«Ми можемо і будемо забезпечувати поширення високоякісних активів, але ми не будемо підтримувати графіки за лаштунками», — підсумував Поллак.

Криптостартап Mesh став «єдинорогом» після залучення $75 млн на розвиток платіжної інфраструктури

Фінтех-проєкт Mesh, який розробляє універсальні рішення для цифрових платежів, офіційно приєднався до списку компаній-єдинорогів. У межах раунду фінансування серії C стартап залучив $75 млн, що дозволило оцінити його капіталізацію у $1 млрд.

Раунд очолив великий венчурний фонд Dragonfly. До фінансування також долучилися топові гравці індустрії: Paradigm, Coinbase Ventures, SBI Investment та інші.

Частину інвестицій компанія отримала безпосередньо у стейблкоїнах. Цей крок став публічною демонстрацією того, як платформа Mesh працює в реальних умовах, забезпечуючи швидкі та прозорі транзакції.

Головна проблема сучасного крипторинку, на думку Mesh, — це розпорошеність ліквідності між десятками різних блокчейнів та гаманців. Стартап пропонує рішення:

Нейтральний інфраструктурний рівень: Компанія створює «міст», який об'єднує різні активи в єдину мережу.

Технологія SmartFunding: Дозволяє покупцям платити будь-яким зручним для них активом, тоді як продавець автоматично отримує оплату у форматі за вибором — наприклад, в USDC, PYUSD або локальній фіатній валюті.

Загальний обсяг залученого капіталу Mesh вже перевищив $200 млн. Нові кошти будуть спрямовані на:

Вихід на нові ринки: Пріоритетними регіонами є Латинська Америка, Азія та Європа.

Розвиток в Індії: Компанія робить ставку на цей регіон через величезний обсяг грошових переказів (понад $125 млрд на рік) та велику кількість технічно підкованих користувачів.

«Ми будуємо інфраструктуру, яка нарешті об'єднає гаманці та блокчейни в одну зрозумілу систему», — підсумував співзасновник та CEO Mesh Бем Азізі.