Мінфін залучив понад 9 мільярдів від продажу облігацій та продовжив знижувати ставки

Міністерство фінансів 27 січня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 9,57 млрд грн, що на 2,12 млрд грн більше, ніж минулого тижня — 7,45 млрд грн. При цьому Мінфін продовжив знижувати ставки гривневих ОВДП. Про це свідчать дані міністерства.

Що пропонували інвесторам

Міністерство фінансів традиційно запропонувало інвесторам гривневі військові облігації:

2,04 млрд грн під 16,19% з погашенням 16 грудня 2026 року (минулого тижня середньозважений рівень дохідності був 16,34%);

2,17 млрд грн під 16,91% з погашенням 4 серпня 2027 року (минулого тижня середньозважений рівень дохідності був 17,04%);

2,14 млрд грн під 17,30% з погашенням 7 березня 2029 року (минулого тижня середньозважений рівень дохідності був 17,48%);

3,22 млрд грн під 13,47% з погашенням 26 вересня 2029 року (6 січня середньозважений рівень дохідності був 14,44%).

За даними Міністерства фінансів, від початку повномасштабної війни держава вже залучила близько 2 трлн грн для фінансування своїх потреб через інструмент ОВДП. Усі кошти від продажу воєнних облігацій спрямовуються на підтримку Збройних Сил України та посилення фінансової стійкості держави.

Нагадаємо, минулого тижня Мінфін знизив ставки гривневих ОВДП уперше з квітня 2025 року.

Про військові облігації

Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.

Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.

Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.