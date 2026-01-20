Мінфін залучив понад 7 мільярдів від продажу облігацій

Міністерство фінансів 20 січня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 7,45 млрд грн, що на 5,55 млрд грн менше, ніж минулого тижня — 13 млрд грн. Про це свідчать дані міністерства.

Що пропонували інвесторам

Міністерство фінансів традиційно запропонувало інвесторам гривневі військові облігації:

2,09 млрд грн під 16,34% з погашенням 16 грудня 2026 року (минулого тижня середньозважений рівень дохідності був 16,34%);

3,24 млрд грн під 17,04% з погашенням 4 серпня 2027 року (минулого тижня середньозважений рівень дохідності був 17,10%);

2,13 млрд грн під 17,48% з погашенням 7 березня 2029 року (первинне розміщення).

Про військові облігації

Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.

Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.

Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.