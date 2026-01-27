Пенсійний фонд України (ПФУ) станом на 26 січня повністю закрив потребу у фінансуванні основних соціальних виплат за перший місяць 2026 року. Загальна сума спрямованих коштів на пенсії, субсидії та страхові виплати перевищила 82 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду.
27 січня 2026, 17:51
Пенсійний фонд завершив фінансування виплат за січень 2026 року: куди спрямували 82,2 млрд грн
Структура виплат за січень
Пенсійні виплати — 65,7 млрд грн:
- Через уповноважені банки: 56,8 млрд грн (найбільша частка);
- Через Укрпошту: 8,9 млрд грн.
Соціальна підтримка та страхування:
- Житлові субсидії та пільги: 5,0 млрд грн;
- Страхові виплати: 2,8 млрд грн (з них 1,6 млрд грн — оплата лікарняних);
- Державні допомоги та інші виплати: 8,7 млрд грн.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що українці у майбутньому отримуватимуть три пенсії замість однієї. Кабмін вже працює над реформою. Про це розповів міністр соціальної політики, сім'ї та нацєдності Денис Улютін.
Ідея полягає в тому, щоб розбити виплати на три складові:
- солідарна система,
- спеціальні пенсії,
- накопичувальна частина.
Джерело: Мінфін
