Пенсійний фонд завершив фінансування виплат за січень 2026 року: куди спрямували 82,2 млрд грн

Пенсійний фонд України (ПФУ) станом на 26 січня повністю закрив потребу у фінансуванні основних соціальних виплат за перший місяць 2026 року. Загальна сума спрямованих коштів на пенсії, субсидії та страхові виплати перевищила 82 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду.

Структура виплат за січень

Пенсійні виплати — 65,7 млрд грн:

Через уповноважені банки: 56,8 млрд грн (найбільша частка);

Через Укрпошту: 8,9 млрд грн.

Соціальна підтримка та страхування:

Житлові субсидії та пільги: 5,0 млрд грн;

Страхові виплати: 2,8 млрд грн (з них 1,6 млрд грн — оплата лікарняних);

Державні допомоги та інші виплати: 8,7 млрд грн.

