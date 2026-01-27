Multi від Мінфін
27 січня 2026, 16:54

60% найбільших банків США вже працюють з криптовалютами

Традиційний фінансовий сектор Сполучених Штатів кардинально змінює своє ставлення до цифрових активів. Понад половину найбільших банків країни вже впровадили або офіційно оголосили про запуск послуг, пов'язаних із криптовалютами. Про це повідомляє аналітична компанія River.

Традиційний фінансовий сектор Сполучених Штатів кардинально змінює своє ставлення до цифрових активів.

Уолл-стріт приймає правила гри

Дослідження охопило топ-25 фінансових установ США. Результати свідчать про тектонічні зрушення: 60% із цих гігантів вже пропонують своїм клієнтам можливості для торгівлі або зберігання цифрових активів. Якщо раніше банки називали біткоїн «інструментом для відмивання грошей», то тепер вони інтегрують його у свої продуктові лінійки.

Особливу активність проявляють представники так званої «великої четвірки» американських банків, сукупні активи яких перевищують $7,3 трлн:

  • JPMorgan Chase розглядає можливість запуску трейдингу криптовалютами, попри минулий скептицизм свого керівництва.
  • Wells Fargo пішов шляхом кредитування: банк пропонує інституційним клієнтам позики під заставу біткоїна.
  • Citigroup фокусується на безпеці та вивчає запуск кастодіальних сервісів (послуг із професійного зберігання криптоактивів).

До перегонів долучився і швейцарський банківський гігант UBS, який має значну присутність на ринку США. Фінустанова планує відкрити доступ до торгівлі біткоїном та Ethereum, проте ця опція буде доступна переважно для заможних клієнтів.

Хто залишився осторонь

Попри загальний тренд, не всі гравці поспішають заходити в криптоіндустрію. Другий за величиною банк США — Bank of America (активи $2,67 трлн) — поки що займає вичікувальну позицію. Також про відсутність планів щодо роботи з криптоактивами заявили Capital One та Truist Bank.

Тим часом банки залишаються категоричними щодо дохідних стейблкоїнів (криптовалют, прив'язаних до долара, які дають відсотки на залишок). Фінансисти вбачають у цих інструментах загрозу для стабільності класичної банківської системи.

Питання виживання

Зміну настроїв підтверджує і Браян Армстронґ, генеральний директор найбільшої американської криптобіржі Coinbase. За підсумками економічного форуму в Давосі він зазначив, що риторика банкірів змінилася з критики на зацікавленість.

«Один із глобальних CEO назвав криптовалюти пріоритетом номер один, розглядаючи їх як питання виживання бізнесу», — сказав Армстронґ.

Чому це важливо

Масовий вхід найбільших банків США у криптоіндустрію — це остаточна легітимізація біткоїна та інших криптовалют як класу активів. Коли послуги з купівлі криптовалюти пропонують установи зі столітньою історією та трильйонними капіталами, це знімає тавро «сірого ринку» з усієї галузі. Для звичайного інвестора це означає спрощення доступу до активів та підвищення безпеки, адже банки регулюються значно суворіше, ніж звичайні криптобіржі. Крім того, це відкриває шлях для приходу на ринок величезного інституційного капіталу, що в довгостроковій перспективі може стабілізувати ціну біткоїна.

