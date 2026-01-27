Multi від Мінфін
27 січня 2026, 14:05

Швейцарський гігант UBS відкриває двері для криптотрейдингу багатим клієнтам

Швейцарський банк UBS Group AG, готується запустити пряму торгівлю криптовалютами для обраних клієнтів свого приватного банкінгу. Цей крок знаменує фундаментальний розворот стратегії банку, який раніше роками дотримувався вкрай обережної позиції щодо цифрових токенів, повідомляє Bloomberg.

Швейцарський гігант UBS відкриває двері для криптотрейдингу багатим клієнтам

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Деталі

Станом на кінець січня 2026 року банк перебуває на фінальній стадії вибору партнерів для реалізації проєкту. Спочатку клієнтам дозволять купувати та продавати біткоїн та Ethereum. Пілотний запуск відбудеться у Швейцарії. Після відпрацювання механізмів сервіс планують розгорнути на ключових ринках — у США та Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

Чому UBS змінив позицію?

Кілька факторів змусили швейцарський банк, під управлінням якого перебуває близько $4,7 трлн, переглянути свої погляди:

  • Тиск з боку Волл-стріт: Після повернення Дональда Трампа до Білого дому та обіцянок зробити США «криптостолицею світу», конкуренти — JPMorgan Chase та Morgan Stanley — різко прискорили впровадження цифрових активів.
  • Запит клієнтів: Заможні клієнти дедалі частіше вимагають прямого доступу до «цифрового золота» через надійні банківські платформи, а не лише через ETF.
  • Пом'якшення правил Basel III: Базельський комітет переглядає жорсткі вимоги до капіталу банків, які тримають криптовалюти на балансі, що робить цей бізнес менш витратним для установ.

«Ми активно вивчаємо ініціативи, що відображають потреби клієнтів і ринкові тренди, зберігаючи при цьому надійний контроль ризиків», — зазначив представник UBS.

Від скепсису до лідерства

Цікаво, що ще кілька років тому керівництво банку було налаштоване скептично. Ексголова UBS Аксель Вебер стверджував, що концепція анонімних платежів не виживе. Сьогодні ж банк визнає важливість технології блокчейн як бази для майбутньої фінансової інфраструктури (токенізованих фондів та платежів).

Вибирайте вигідні курси та надійні сервіси для обміну криптовалюти з «Мінфін»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
