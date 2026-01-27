Multi від Мінфін
27 січня 2026, 14:52

OpenAI планує продавати рекламу в ChatGPT за ціною $60 за 1 000 переглядів

ШІ-компанія OpenAI має намір встановити високу ціну на рекламу в чат-боті ChatGPT — близько $60 за 1000 переглядів, повідомляє видання The Information з посиланням на джерела.

ШІ-компанія OpenAI має намір встановити високу ціну на рекламу в чат-боті ChatGPT — близько $60 за 1000 переглядів, повідомляє видання The Information з посиланням на джерела.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниПродаж рекламиНезважаючи на більш високу ціну, OpenAI планує надавати рекламодавцям менше даних щодо ефективності рекламних кампаній порівняно з Google та Meta, кажуть співрозмовники.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Продаж реклами

Незважаючи на більш високу ціну, OpenAI планує надавати рекламодавцям менше даних щодо ефективності рекламних кампаній порівняно з Google та Meta, кажуть співрозмовники. Наприклад, розробник ChatGPT не має наміру ділитися з рекламодавцями інформацією про те, чи зробили користувачі покупку після перегляду реклами.

Однак рекламодавці зможуть дізнатися загальну кількість переглядів інтеграцій та кліків. Більш детальні дані OpenAI може почати надавати рекламодавцям у майбутньому.

  • OpenAI оголосила про те, що почне розміщувати рекламу в ChatGPT на початку цього року. Перша реклама в чат-боті має з'явитися вже найближчими тижнями.

  • Її показуватимуть користувачам, які користуються сервісом безкоштовно або за недорогим тарифом ChatGPT Go (у США передплата на нього коштує $8 на місяць, в інших країнах ціна може відрізнятися).

  • Рекламу обіцяють не показувати користувачам віком до 18 років і в чатах, де обговорюються чутливі теми, наприклад, психічне здоров'я чи політика.

  • Крім того, в OpenAI обіцяли користувачам «ніколи не продавати» їх дані рекламодавцям і зберегти конфіденційність листування в ChatGPT.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
