OpenAI планує продавати рекламу в ChatGPT за ціною $60 за 1 000 переглядів

ШІ-компанія OpenAI має намір встановити високу ціну на рекламу в чат-боті ChatGPT — близько $60 за 1000 переглядів, повідомляє видання The Information з посиланням на джерела.
Продаж реклами
Незважаючи на більш високу ціну, OpenAI планує надавати рекламодавцям менше даних щодо ефективності рекламних кампаній порівняно з Google та Meta, кажуть співрозмовники. Наприклад, розробник ChatGPT не має наміру ділитися з рекламодавцями інформацією про те, чи зробили користувачі покупку після перегляду реклами.
Однак рекламодавці зможуть дізнатися загальну кількість переглядів інтеграцій та кліків. Більш детальні дані OpenAI може почати надавати рекламодавцям у майбутньому.
OpenAI оголосила про те, що почне розміщувати рекламу в ChatGPT на початку цього року. Перша реклама в чат-боті має з'явитися вже найближчими тижнями.
Її показуватимуть користувачам, які користуються сервісом безкоштовно або за недорогим тарифом ChatGPT Go (у США передплата на нього коштує $8 на місяць, в інших країнах ціна може відрізнятися).
Рекламу обіцяють не показувати користувачам віком до 18 років і в чатах, де обговорюються чутливі теми, наприклад, психічне здоров'я чи політика.
Крім того, в OpenAI обіцяли користувачам «ніколи не продавати» їх дані рекламодавцям і зберегти конфіденційність листування в ChatGPT.
