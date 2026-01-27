OpenAI планує продавати рекламу в ChatGPT за ціною $60 за 1 000 переглядів

ШІ-компанія OpenAI має намір встановити високу ціну на рекламу в чат-боті ChatGPT — близько $60 за 1000 переглядів, повідомляє видання The Information з посиланням на джерела.

Продаж реклами

Незважаючи на більш високу ціну, OpenAI планує надавати рекламодавцям менше даних щодо ефективності рекламних кампаній порівняно з Google та Meta, кажуть співрозмовники. Наприклад, розробник ChatGPT не має наміру ділитися з рекламодавцями інформацією про те, чи зробили користувачі покупку після перегляду реклами.

Однак рекламодавці зможуть дізнатися загальну кількість переглядів інтеграцій та кліків. Більш детальні дані OpenAI може почати надавати рекламодавцям у майбутньому.