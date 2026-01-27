Global Firepower: Україна посіла 20-те місце у світовому рейтингу військової потужності

У 2026 році Україна посіла 20-те місце в глобальному рейтингу військової потужності серед 145 країн за версією Global Firepower.

У загальному списку Україна розташувалася поруч з Іспанією (18-те місце), Єгиптом (19-те), Польщею (21-те) і Тайванем (22-те), що підкреслює порівнянний рівень військового потенціалу з низкою регіональних держав.

Сильні сторони України

Укладачі рейтингу виділили в України кілька ключових переваг. Серед них — велика діюча армія, значна кількість підготовлених резервістів, наявність різноманітної військової техніки та військово-морського потенціалу. Окремо були враховані обсяги видобутку вугілля, розвинена залізнична мережа і рівень оборонних витрат, що підсилює логістичну стійкість країни.

Найпотужніші армії світу

До першої десятки рейтингу Global Firepower увійшли: США, росія, Китай, Індія, Південна Корея, Франція, Японія, Велика Британія, Туреччина та Італія.

Як формується рейтинг Global Firepower

Рейтинг будується на основі понад 60 критеріїв. До уваги беруться чисельність діючої армії та резервів, кількість і типи військової техніки, логістика, стан економіки та демографії, оборонні витрати, а також інфраструктурні фактори — від протяжності залізниць до обсягів видобутку ресурсів.