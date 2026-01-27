У 2025 році український автопарк поповнили понад 110,2 тис. авто на електротязі (BEV).Найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонструвала Львівська область. Про це повідомляє «Укравтопром».
27 січня 2026, 8:44
Де в Україні реєструють найбільше електромобілів: рейтинг регіонів і найпопулярніші моделі
► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Рейтинг регіонів
- Львівська область — 16427 од. (91% вживані);
- місто Київ — 13588 од. (59% вживані);
- Київська обл. — 8621 од. (69% вживані);
- Дніпропетровська обл. — 8404 од. (70% вживані);
- Рівненська обл. — 6083 од. (92% вживані).
Найпопулярніші моделі
В частині нових авто найпопулярнішим електромобілем став:
- на ринках столиці, Київщини та Дніпропетровської обл. — VOLKSWAGEN ID.Unyx.
- на Львівщині — BYD Song Plus
- в Рівненській обл. — BYD E2.
Читайте також: Зарядка електрокара на швидкісних станціях зрівнялась за ціною з бензином
Бестселер в сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто:
- TESLA Model Y — у Києві, Київській обл., на Дніпропетровщині та Львівщині.
- NISSAN Leaf — у Рівненській області.
Вартість зарядки електрокарів
- Nissan Leaf (40 кВт·год): 5,10 грн/км (повна зарядка — 1 200 грн).
- Tesla Model 3 RWD (~60 кВт·год): 4,50 грн/км (повна зарядка — 1 800 грн).
- VW ID.4 (77 кВт·год): 5,70 грн/км (повна зарядка — 2 310 грн).
- Hyundai Kona Electric (64 кВт·год): 4,80 грн/км (повна зарядка — 1 920 грн).
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі