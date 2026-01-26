«Укрексімбанк» кардинально скорочує мережу: закривається центральне відділення у Києві та філії на заході країни

Державний « Укрексімбанк », який входить до трійки найбільших фінансових установ країни, розпочинає масштабну реорганізацію своєї регіональної присутності. Правління банку ухвалило рішення закрити центральне відділення у столиці, а також повністю ліквідувати філії у Тернополі та Чернівцях. Ще в трьох обласних центрах повноцінні відділення будуть переформатовані. Про це повідомляє банк у системі розкриття інформації НКЦПФР.

Де і коли закриються відділення

Згідно з офіційним рішенням від 21 січня 2026 року, банк прагне покращити операційну ефективність та трансформувати мережу. Останнім робочим днем для клієнтів у зазначених підрозділах стане 27 квітня 2026 року.

Під ліквідацію потрапляють:

Київ: Центральне відділення (вул. Німецька, 5).

Тернопіль: Філія на вул. Митрополита Шептицького, 21.

Чернівці: Філія на вул. Головна, 183.

Ці відділення обслуговували повний спектр клієнтів: від великого корпоративного бізнесу та муніципалітетів до звичайних роздрібних вкладників.

Зміна статусу: замість кас — консультації

У трьох інших містах Західної України банк не йде повністю, але суттєво змінює формат роботи. У Луцьку (вул. Богдана Хмельницького, 5), Рівному (вул. Соборна, 2) та Хмельницькому (вул. Прибузька, 14/1) діяльність філій припиняється.

На їхній базі з 28 квітня 2026 року запрацюють представництва.

Важливо розуміти різницю: представництва не проводять розрахунково-касові операції (не приймають платежі, депозити, не видають готівку). Їхня функція буде виключно інформаційною:

Надання консультацій бізнесу та населенню.

Презентація банківських продуктів.

Інформаційна підтримка щодо співпраці.

Фінансовий стан банку

Скорочення мережі відбувається не через фінансові проблеми, а через зміну моделі управління. За даними НБУ, станом на кінець 2025 року «Укрексімбанк» утримував третє місце в країні за розміром активів (понад 287 млрд грн). За 11 місяців минулого року банк отримав чистий прибуток у розмірі 8,45 млрд грн. До початку скорочення мережа банку налічувала 37 підрозділів по всій країні.