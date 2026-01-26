Україна щороку втрачає майже 500 млрд грн через податкові схеми

Кожна п'ята гривня в українській економіці перебуває в «тіні», а державний бюджет недоотримує колосальні кошти через масштабні схеми ухилення від сплати податків. За підрахунками аналітиків, щорічні втрати скарбниці сягають 474 млрд грн. Про це повідомляє видання ZN.UA 26 січня, посилаючись на дослідження Інституту соціально-економічної трансформації.

Масштаби проблеми

Експерти проаналізували 11 найпоширеніших схем, які використовує бізнес для мінімізації податків. Сумарний обіг коштів у цих схемах становить щонайменше 1,8 трлн грн на рік. Це дорівнює 21,3% від усього ВВП України.

Фактично, бюджет втрачає одну з кожних шести гривень доходів. Хоча деякі схеми перетинаються між собою, загальна картина залишається тривожною: зусилля держави щодо детінізації поки що не дають бажаного результату в ключових напрямках.

Головні канали втрати грошей

Аналітики склали рейтинг найбільших «чорних дір» бюджету. Лідерами за обсягами збитків є не дрібні підприємці, а тіньова зайнятість та проблеми на митниці.

Основні схеми виглядають так:

Зарплати в конвертах. Це абсолютний лідер антирейтингу. Бюджет втрачає від 200 до 260 млрд грн щороку.

Контрабанда та корупція на митниці. Порушення митних правил коштують державі 105−120 млрд грн.

Контрафактна продукція. Нелегальна торгівля підакцизними товарами (тютюн, алкоголь, паливо) завдає збитків на 39−43 млрд грн.

Фіктивні фірми. Використання так званих «ям», «дропів» та схем-каруселей призводить до втрат у 38−48 млрд грн.

Цікаво, що схеми з використанням ФОПів (замість найму працівників або для дроблення бізнесу), про які часто дискутують урядовці, завдають бюджету значно менше шкоди порівняно з зарплатними та митними схемами.

Тренди: що змінюється

Дослідження показало, що не всі схеми розвиваються однаково.