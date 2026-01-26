Кінець епохи паролів: у ЄС дали 4 роки на захист від квантових суперкомп'ютерів

Європейська комісія б'є на сполох: традиційні методи шифрування даних можуть стати беззахисними перед хакерами вже в найближчому майбутньому. Згідно з попередженням Брюсселя, у світу залишилося лише чотири роки, щоб захистити найбільш чутливу інформацію в мережі від зламів за допомогою новітніх квантових суперкомп'ютерів. Про це повідомляє BILD.

Загроза «цифрового апокаліпсису»

Інформація про наближення критичного моменту міститься у листі віцепрезидентки Єврокомісії Хенни Вірккунен, яка відповідає за технологічний суверенітет та безпеку даних. Документ адресований депутату Європарламенту Моріцу Кернеру.

Головна небезпека полягає у тактиці хакерів та спецслужб, відомій як «збирай зараз, розшифруй пізніше». Зловмисники вже сьогодні викрадають зашифровані масиви даних, які поки що не можуть прочитати, щоб відкрити їх, як тільки з'являться достатньо потужні квантові комп'ютери.

«З огляду на вже існуючий ризик того, що сьогодні дані збираються для пізніших атак з розшифровкою, і тривалий час, необхідний для зміни процедур шифрування, у дорожній карті ЄС рекомендується перевести шифрування на постквантову криптографію вже до 2030 року для випадків використання, що несуть високий ризик», — йдеться у листі віцепрезидентки.

Варто зазначити, що остаточне рішення про впровадження нових стандартів залишається за державами-членами ЄС.

Старі паролі більше не врятують

Традиційне шифрування з відкритим ключем (Public-Key), на якому тримається безпека сучасного інтернету, стає вразливим. Квантові комп'ютери зможуть підбирати ключі до нього за лічені хвилини. Це означає, що навіть найскладніші паролі перестануть бути перешкодою.

Моріц Кернер називає ситуацію «безпеково-політичною суперкатастрофою», особливо для малого бізнесу та регіональних органів влади, які ризикують втратити всі свої дані.

«Наше сьогоднішнє шифрування більше не є безпечним для майбутнього. Паролі, чати, банківські дані та конфіденційна урядова інформація будуть розшифровані в найближчому майбутньому», — заявив Кернер у коментарі виданню.

Як працює квантовий комп'ютер

Звичайні комп'ютери працюють на бітах, які можуть бути або 0, або 1. Квантові комп'ютери використовують кубіти (квантові біти).

Завдяки явищу, яке називається суперпозицією, кубіт може бути одночасно і 0, і 1. Це дозволяє квантовому комп'ютеру виконувати мільйони обчислень паралельно, а не послідовно.

Сучасне шифрування (наприклад, RSA, яке використовують банки) базується на розкладанні гігантських чисел на множники. Для звичайного суперкомп'ютера на це потрібні тисячі років. Квантовий комп'ютер, використовуючи алгоритм Шора, теоретично може зробити це за кілька годин або навіть хвилин, фактично «ламаючи» замок, який охороняє ваші гроші та дані.