Як квантові комп’ютери можуть зламати мільйони криптогаманців і обнулити вартість біткоїна

У світі криптовалют і цифрових фінансів стало реальністю загроза, яку нещодавно ще вважали науковою фантастикою: квантові комп'ютери. Алгоритм Шора, здатний швидко розшифровувати сучасну криптографію, може стати катастрофою для існуючих систем захисту даних. Як квантова загроза може змінити крипторинки та фінансові системи?

Коли математика стає зброєю

Щоб зрозуміти ризик, потрібно зазирнути під капот сучасної цифрової економіки. Увесь світ блокчейну — від першого блоку біткоїна до найсучаснішого смарт-контракту на Ethereum — тримається на одному фундаменті: асиметричній криптографії.

Зокрема, йдеться про ECDSA (алгоритм цифрового підпису на еліптичних кривих). У спрощеному вигляді це працює як ідеальний замок: у вас є ключ (приватний ключ), яким ви замикаєте скриньку (підписуєте транзакцію), і весь світ бачить лише замкову щілину (публічний ключ). Класичному суперкомп'ютеру, щоб підібрати ключ, перебираючи всі можливі варіанти, знадобляться мільйони років. Безпека ваших активів гарантується не стінами банку, а математичною складністю задачі.

Алгоритм Шора: Екзистенційна загроза

Рівняння безпеки руйнується, коли на сцену виходить квантова механіка. Алгоритм Пітера Шора, адаптований для квантових обчислювачів, перетворює цю «неможливу» задачу на вправу для студента. Квантовий комп'ютер може знайти секретний ключ за короткий час.

Для власника криптоактивів це означає наступне:

Зловмисник бере вашу публічну адресу з блокчейну.

Квантова машина вираховує ваш приватний ключ.

Хакер підписує транзакцію від вашого імені. Мережа валідує її, адже математично підпис є коректним.

«Котячі кубіти»: французька революція у «залізі»

Довгий час скептики (і ринки) заспокоювали себе аргументом про «шум». Квантові стани крихкі; будь-яка вібрація чи зміна температури руйнує обчислення. Щоб створити один стабільний (логічний) кубіт, потрібно було тисячі фізичних кубітів для корекції помилок. Це відтерміновувало загрозу на десятиліття.

Але у 2025 році французький стартап Alice & Bob змінив парадигму. Вони представили технологію «котячих кубітів» (cat qubits).

«Наша технологія дозволяє скоротити потребу в апаратному забезпеченні з мільйонів кубітів до тисяч, роблячи створення практичного квантового комп'ютера реальністю вже до 2030 року,» — заявив CEO Alice & Bob Тео Перонін.

Це не просто заява для преси. Залучення 100 мільйонів євро інвестицій підтверджує: «залізо» стає компактнішим, стабільнішим і, що найголовніше, доступнішим.

Ландшафт інновацій: гібридні монстри

Кінець 2025 року ознаменувався злиттям світів. Кордон між класичними суперкомп'ютерами та квантовими процесорами зникає.

Технологічний гігант NVIDIA, який став локомотивом революції штучного інтелекту, тепер робить ставку на квант. Співпраця з лідерами «заліза» (Alice & Bob, IonQ, Quantinuum) дозволяє створювати гібридні системи.

Чому це небезпечно для криптографії? Гібридний підхід дозволяє зловмиснику використовувати потужні класичні кластери (на базі чіпів Blackwell) для управління процесом і попередньої обробки, «згодовуючи» квантовому ядру лише найскладнішу частину алгоритму Шора. Це суттєво знижує поріг входження для атаки. Суперкомп'ютери Solstice та Equinox — це перші провісники цієї нової реальності.

Український прорив

У цих глобальних перегонах є місце і для українського інтелекту. Стартап Haiqu, заснований Миколою Максименком та Річардом Гівханом, у листопаді 2025 року продемонстрував результати, що змусили замовкнути критиків, які вважали квантові комп'ютери марними на даному етапі.

Використовуючи новітній процесор IBM Heron, команда Haiqu застосувала метод «квантових вкладень». Результат вражає:

Успішно оброблено дані високої розмірності (понад 500 ознак) на 128 кубітах.

У задачі виявлення аномалій алгоритм досяг показника F1 score на рівні 0.96, перевершивши класичні методи (0.90−0.93).

Це подвійний сигнал для фінансистів. З одного боку, це доказ того, що квантові технології вже є корисними. З іншого — якщо алгоритми Haiqu можуть так точно виявляти аномалії, вони можуть бути адаптовані для пошуку вразливостей у фінансових протоколах з точністю, недоступною для класичного ШІ.

Теорія ігор квантової переваги

Перш ніж перейти до реакції ринку, варто розглянути неочевидний аспект: хто саме натисне кнопку «пуск»? Тут вступає в дію теорія ігор.

Існує парадокс: якщо світова наддержава (США або Китай) першою досягне квантової переваги, вона, ймовірно, ніколи не атакуватиме біткоїн відкрито. Злам публічного блокчейну — це надто гучна подія. Вона миттєво розкриє всьому світу, що у цієї держави є робочий «квантовий дешифратор».

Стратегічна цінність такої зброї полягає у читанні дипломатичного листування, зламів військових мереж та промислового шпигунства — це цілі, що вимагають тиші. Атака на криптогаманці для держави — це стрільба з гармати по горобцях, яка демаскує позиції.

Тому реальна загроза для інвесторів походить не від урядів, а від «державних ізгоїв»: країн під санкціями, яким байдуже на глобальну репутацію, але критично потрібна валюта та транснаціональних кримінальних картелів: які можуть орендувати час на квантових потужностях або викрасти технологію.

Саме цей сценарій робить ринок непередбачуваним.

Віталік Бутерін: тривожний реаліст

На конференції Devconnect у Буенос-Айресі засновник Ethereum був відвертим. Він оцінив ймовірність появи квантових комп'ютерів-зламників до 2030 року у 20%. Це шокуюча цифра для індустрії, яка звикла мислити категоріями «на наш вік вистачить».

Бутерін попереджає: криптографія може впасти ще до виборів президента США 2028 року. Його відповідь — концепція «Окам'яніння». Ідея полягає в тому, щоб «заморозити» базовий протокол Ethereum, зменшивши поверхню для атак. Але тут криється парадокс: як можна «заморозити» систему, яка потребує термінової заміни свого криптографічного серця на постквантове?

Адам Бек: біткоїн-стоїк

Діаметрально протилежну позицію займає Адам Бек, CEO Blockstream і легенда шифропанку. Він називає загрозу «перебільшеною», відводячи на підготовку 20−40 років. Бек покладається на фізичні обмеження масштабування кубітів і критикує «вірусний хайп» венчурних капіталістів.

Його стратегія для біткоїна — планова еволюція. Стандартизація алгоритму SLH-DSA (Sphincs+) американським інститутом NIST дає готове рішення, яке можна впровадити через софт-форк. Проте, історія технологій вчить нас, що розвиток рідко буває лінійним. Експоненційне зростання, яке ми бачимо у Alice & Bob та Haiqu, може зробити консервативний прогноз Бека фатальною помилкою.

Біткоїн під прицілом: скарби Сатоші

Найбільша драма розгортається навколо найстаріших активів. Біткоїн має «ахіллесову п'яту», про яку не заведено говорити голосно.

У 2009−2010 роках, на зорі існування біткоїна, використовувався формат адрес Pay-to-Public-Key (P2PK). Особливість цього формату в тому, що публічний ключ зберігається у блокчейні у відкритому вигляді. Сучасні адреси захищені додатковим шаром хешування, але старі — ні.

Це означає, що гаманці Сатоші Накамото, які містять близько 1 мільйона BTC, є «сидячими качками» для першого потужного квантового комп'ютера.

Сценарій катастрофи: злам гаманців Сатоші призведе не лише до викиду на ринок активів на мільярди доларів. Це знищить довіру. Якщо міфічний творець «порушить мовчання» через злам, паніка обвалить курс до нуля.

План порятунку та його прихована ціна

Розробники не сидять склавши руки. Обговорюється BIP 360 та концепцію «Пісочного годинника». Це план поетапної евакуації:

Фаза А: Блокування надсилання коштів на вразливі типи скриптів.

Фаза B: Оголошення старих ECDSA-підписів недійсними.

Фаза C (найскладніша): Відновлення доступу через докази з нульовим розголошенням (Zero-Knowledge Proofs).

Однак у цього плану є два критичні недоліки, про які інвесторам варто знати заздалегідь.

Проблема 1: економіка «роздутого» блокчейну

Безпека коштує дорого, і в блокчейні ця ціна вимірюється байтами. Постквантові цифрові підписи (наприклад, на основі хешів, як Sphincs+) значно «важчі» за нинішні компактні підписи еліптичних кривих. Впровадження квантового захисту призведе до різкого збільшення розміру транзакцій. Це неминуче спричинить зростання навантаження на мережу та підвищення комісій (gas fees). Блокчейн майбутнього може стати «елітарним клубом», де транзакції будуть надто дорогими для роздрібного користувача, витісняючи дрібних інвесторів на другий рівень блокчейну або в централізовані сервіси.

Проблема 2: юридичний колапс «Відкату»

Якщо атака все ж станеться і мережа вирішить зробити «відкат» (fork) для повернення вкрадених коштів, виникне безпрецедентна юридична колізія. Уявіть ситуацію: хакер вкрав біткоїни, миттєво обміняв їх на стейблкоїни, а ці стейблкоїни використав для купівлі елітної нерухомості у Дубаї. Якщо мережа біткоїна анулює транзакцію хакера, хто є законним власником нерухомості? Порушення принципу незмінності створить конфлікт між кодом і реальними судовими системами. Для інституційних інвесторів, таких як BlackRock чи Fidelity, така правова невизначеність є неприйнятним ризиком.

Традиційні фінанси: ефект доміно

Помилково вважати, що це проблема лише криптоспільноти. Традиційні фінанси інтегровані в ту ж саму вразливу криптографічну інфраструктуру.

Банківська система працює на протоколах TLS/SSL, захищених тими ж алгоритмами RSA та ECC. Найбільша загроза тут — тактика спецслужб та хакерських угруповань: «Збирай зараз, розшифровуй пізніше». Зловмисники вже сьогодні перехоплюють терабайти зашифрованого банківського трафіку, щоб прочитати його через 5−10 років. Експерти Лондонської фондової біржі називають перехід на нові стандарти NIST «довгою подорожжю», але часу залишається все менше.

Емітенти стейблкоїнів (USDT, USDC) є одними з найбільших власників казначейських облігацій США. Якщо їхнє забезпечення буде скомпрометовано, це спровокує масовий розпродаж держборгу США.

Страховий вакуум: ризик, який неможливо оцінити

Ще один тривожний сигнал для бізнесу надходить від страхових гігантів. Компанії рівня Lloyd's та Aon починають переглядати поліси кіберстрахування. Зростає тенденція до виключення «квантових подій» із покриття, прирівнюючи їх до форс-мажорів або військових дій. Це створює «страховий вакуум»: бізнес залишається сам на сам із загрозою, яку неможливо ні прорахувати, ні застрахувати. Це «токсична невизначеність», яка може паралізувати інвестиційні рішення задовго до реального злому.

Що робити інвестору?

Аудит активів: Перевірте свої криптовалютні гаманці. Якщо ви тримаєте біткоїни на адресах старих форматів (починаються з 1…), особливо якщо вони не рухалися з 2010 року, перемістіть їх на сучасні адреси типу P2TR (Taproot) або використовуйте мультипідпис.

Інвестуйте в «лопати», а не в «золото»: Замість того, щоб гадати, яка криптовалюта виживе, зверніть увагу на інфраструктуру. Компанії, що забезпечують квантову гнучкість та кібербезпеку, а також розробники ПЗ, стануть бенефіціарами цієї кризи.

Адреси Сатоші Накамото — це ваш головний індикатор. Будь-який рух коштів звідти без чіткого криптографічного пояснення — сигнал до негайного виходу з ризикових активів.

Криптовалюти першими зустрінуть удар, але вони ж першими й адаптуються. Майбутнє належить тим, хто зрозуміє: у квантовому світі найціннішим активом стає не сам капітал, а технологічна здатність його захистити.

Ми стоїмо на порозі світу, де «безпечно» більше не означає «надійно зашифровано старими методами». Квантова загроза перестала бути проблемою «якщо», вона стала проблемою «коли».