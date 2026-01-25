Трамп пригрозив Канаді 100% тарифами

Президент США Дональд Трамп пригрозив Канаді великими тарифами, якщо та зблизиться з Китаєм. Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

Тарифи для Канади

«Якщо прем'єр-міністр Канади Карні думає, що він зробить Канаду „перевалковим портом“ для Китаю, звідки той буде відправляти товари та продукцію до Сполучених Штатів, то він глибоко помиляється. Китай з'їсть Канаду живцем, повністю поглине її, включно зі знищенням її бізнесу, соціальної структури та загальним способом життя», — написав Трамп.

За словами Трампа, що якщо Канада укладе угоду з Китаєм, то Вашингтон «негайно» запровадить 100% мита на всі її товари та продукти, що надходять до Штатів.

У такий спосіб президент США зреагував на публікацію ресурсу Just the News, у якій Карні звинувачують у тому, що він нібито має план стосовно зближення з Китаєм.

Що передувало

16 січня прем'єр Канади зустрівся у Пекіні з керівником Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном. Зокрема, вони досягли попередньої принципової угоди щодо усунення торговельних бар'єрів та зниження мит між двома країнами.