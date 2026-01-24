Вартість ф'ючерсів на срібло 23 січня 2026 року з постачанням у березні перевищила позначку $100 за унцію, випливає з даних товарної біржі Comex. Це сталося вперше в історії.
Вартість срібла перевищила $100 за унцію вперше в історії
Торги на біржі
На максимумі за день срібло торгувалося на рівні $100,19 за унцію. Надвечір 23 січня вартість металу знизилася до $99,8.
Водночас спотова ціна на золото наблизилася до $5 000 за унцію, досягнувши на піку 23 січня $4 967,48.
Reuters зазначає, що ціни на срібло стрімко зростають на тлі активних вкладень інвесторів в активи-притулку в умовах геополітичної нестабільності та очікувань зниження процентних ставок Федеральною резервною системою США.
За даними агентства, вартість металу збільшилася більш ніж на 200% з того часу, як президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вступив у другий термін у січні 2025 року.
