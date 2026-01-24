Multi від Мінфін
24 січня 2026, 14:30

Найбільший пенсійний фонд Європи скоротив свої інвестиції в США на 10 мільярдів євро

Найбільший пенсійний фонд Європи Stichting Pensioenfonds ABP скоротив свій обсяг казначейських облігацій США приблизно на 10 мільярдів євро, або $11,7 мільярда. Про це повідомляє Bloomberg.

Найбільший пенсійний фонд Європи Stichting Pensioenfonds ABP скоротив свій обсяг казначейських облігацій США приблизно на 10 мільярдів євро, або $11,7 мільярда.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Інституційні інвестори по всій Північній Європі зменшують присутність на ринку державних облігацій США.

Що кажуть у Фонді

«Державні облігації повинні забезпечувати добру ринковість і надавати забезпечення для операцій з похідними фінансовими інструментами. Звичайно, як і у випадку з будь-яким іншим інвестиційним портфелем, ми хочемо, щоб він був розподілений між різними дебіторами й генерував дохідність, що відповідає ризику», — повідомив речник у п'ятницю електронною поштою.

Хто ще скорочує

Аналогічні продажі здійснили фонди в Данії, чиї відносини зі Сполученими Штатами погіршилися через Гренландію. AkademikerPension, пенсійний фонд з капіталом $25 мільярдів, заявив у вівторок про вихід зі $100 мільйонів у казначейських облігаціях США.

Причини — низка проблем, що охоплюють фіскальну дисципліну, слабкий долар і напруженість навколо Гренландії.

Шведський пенсійний фонд Alecta продав більшу частину своїх активів у казначейських облігаціях США з початку 2025 року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
glan
glan
24 січня 2026, 14:40
#
Сейчас цена трежерис США на минимумах, поэтому логичнее покупать, а не продавать. Скорее европейские фонды руководствовались моральными аспектами, а не экономическими.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
