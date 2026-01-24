Працівники, залучені до відновлення енергетики, отримають додатково по 20 000 грн

Володимир Зеленський анонсував доплати працівникам, залученим до відновлення енергосистеми — по 20 000 грн на місяць додатково із січня по березень. Про це він сказав під час вечірнього відеозвернення.

Доплата енергетикам

Прем'єрка Юлія Свириденко уточнила, що додаткові 20 000 грн до зарплати отримуватимуть працівники енергетичних компаній, незалежно від форми власності, підприємств ЖКГ та Укрзалізниці, які безпосередньо залучені до аварійно-відновлювальних робіт.

Кошти нараховуватимуться протягом січня-березня цього року. Перші виплати за січень надійдуть в лютому.

«Ми спростили механізм отримання виплат, щоб люди не витрачали сили та час на бюрократію. Підприємства подадуть персональні списки ремонтників. Кожному, хто має право на отримання, надійде повідомлення через Дію чи смс», — повідомила прем'єрка.

100% бронювання

Нагадаємо, раніше «Мінфін» писав, що для працівників енергетичних компаній та комунальних підприємств, залучених до ліквідації наслідків російських ударів, ухвалено рішення про бронювання всього персоналу.

«Прем'єр-міністр і міністр оборони перевірять усю інформацію щодо бронювання працівників енергетичних компаній і комунальних підприємств, які задіяні в ліквідації наслідків російських ударів та надзвичайної ситуації, — для таких компаній уже є рішення щодо бронювання 100 % персоналу», — повідомив Зеленський.