Фонд гарантування вкладів у 2025 році виплатив кредиторам 3,7 млрд грн: третина коштів пішла державі

Протягом 2025 року банки, що перебувають у процесі ліквідації під управлінням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), спрямували на погашення боргів перед кредиторами понад 3,7 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба фонду.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Найбільшим отримувачем коштів стала держава. Зокрема, АТ «МР Банк» (колишній «Сбербанк») перерахував до ДП «Національний фонд інвестицій України» близько 1,5 млрд грн як кредитору дев’ятої черги.

Структура виплат у 2025 році:

Державний сектор: близько 1,5 млрд грн (вимоги 9-ї черги).

Бізнес (юридичні особи): понад 1,1 млрд грн отримали кредитори 7-ї черги (компанії, не пов'язані з банками).

Інші черги: решта суми була розподілена між іншими категоріями кредиторів згідно з пріоритетністю.

За словами заступниці директора-розпорядника Фонду Ольги Білай, повернення коштів бізнесу має критичне значення для економіки, оскільки це обіговий капітал, який дозволяє компаніям зберігати робочі місця та сплачувати податки навіть під час війни.

Історичні показники (станом на 1 січня 2026 року)

За весь час діяльності Фонду банки, що ліквідуються, задовольнили вимоги кредиторів на загальну суму 74,7 млрд грн. Розподіл виплат виглядає так:

18,0 млрд грн — виплачено забезпеченим кредиторам;

16,6 млрд грн — спрямовано безпосередньо Національному банку України.

Звідки беруться кошти?

Оскільки банки, якими управляє Фонд, є неплатоспроможними, гроші для виплат кредиторам залучаються через:

Продаж активів: аукціони з реалізації майна та прав вимоги за кредитами.

Управління портфелем: отримання доходів від цінних паперів та оренди нерухомості.

Погашення кредитів: кошти, які продовжують сплачувати позичальники банків, що ліквідуються.

Станом на 1 січня 2026 року загальна сума задоволених вимог кредиторів за всю історію діяльності Фонду сягнула майже 75 млрд грн.