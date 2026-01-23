Multi від Мінфін
23 січня 2026, 8:01

План відновлення України: фон дер Ляєн назвала п’ять ключових стовпів

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про завершення роботи над масштабним Пакетом процвітання для України. Цей документ є спільною стратегією України, США та ЄС щодо майбутньої відбудови країни, яка має бути активована одразу після досягнення миру або припинення вогню. Про це вона заявила на пресконференції після неформальної зустрічі лідерів ЄС щодо трансатлантичних відносин, повідомляє Укрінформ.

План відновлення України: фон дер Ляєн назвала п’ять ключових стовпів
Фото: Урсула фон дер Ляєн

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

П’ять стовпів українського процвітання

План базується на звітах Світового банку щодо потреб України та включає п'ять ключових напрямків:

  • Зростання продуктивності: Проведення бізнес-реформ для створення сприятливого клімату та стимулювання ринкової конкуренції.
  • Інтеграція до ринку ЄС: Глибоке реформування секторів економіки для прискореного входження України до єдиного європейського ринку.
  • Масштабні інвестиції: Залучення капіталу через вже діючий Український фонд ЄС.
  • Координація донорів: Синхронізація державних коштів та приватних інвестицій через Платформу донорів (країни G7 та ЄС).
  • Фундаментальні реформи: Зміцнення верховенства права, посилення боротьби з корупцією та повна модернізація системи державного управління.

Геополітичний контекст та безпека

Фон дер Ляєн підкреслила, що економічний план нерозривно пов'язаний із гарантіями безпеки, які обговорювалися на початку січня у Парижі. Наразі західні партнери очікують на відповідь росії щодо запропонованих умов.

«Ця угода щодо рамкової програми процвітання є дуже важливою віхою. Як я вже сказала, ми майже завершили роботу. Зараз ми активно готуємо майбутнє України як сучасної суверенної та вільної країни, і це потужний сигнал нашому хороброму сусіду та партнеру у важкий час», — наголосила очільниця Єврокомісії.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
neverice
neverice
23 січня 2026, 10:41
#
І в нашій ситуації дуже добре, що ці плани озвучує президентка ЄС, а не ми. Це вже явно план Маршалла для України. Затверджений ЄС. А ЄС практично ніколи не порушує своє слово. Якщо сказали, то зроблять.
Новини по темі
