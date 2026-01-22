Multi від Мінфін
22 січня 2026, 18:33

Ринок облігацій відкрився для України вперше з початку повномасштабного вторгнення

Світові фінансові ринки знову стають доступними для українського бізнесу. Агрохолдинг MHP SE (МХП), український експортер курятини, успішно залучив $450 млн від міжнародних інвесторів. Ця угода, завершена у середу, 21 січня 2026 року, стала першим випуском євробондів українською компанією з лютого 2022 року, повідомляє Bloomberg.

Ринок облігацій відкрився для України вперше з початку повномасштабного вторгнення
Фото: МХП

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Деталі

Попит перевищив $2,25 млрд, повідомило джерело, обізнане з перебігом угоди. Трирічні облігації розмістили з дохідністю 10,5% — нижче початково обговорюваного діапазону на рівні 11−11,5%, зазначив співрозмовник, який попросив не розкривати його ім'я через конфіденційність інформації

Залучені кошти будуть спрямовані на викуп попередніх облігацій, термін погашення яких настає 3 квітня цього року.

Чому це важливо?

Протягом майже чотирьох років повномасштабної війни українські компанії були відрізані від ринку євробондів. Це змушувало бізнес постійно реструктурувати борги або просити про відстрочку платежів. Угода МХП розглядається аналітиками як переломний момент, що свідчить про поступове повернення довіри глобального капіталу до України.

Унікальність кейсу МХП

Експерти зазначають, що успіх МХП зумовлений специфікою компанії:

  • Міжнародна експансія: Торік МХП придбав іспанського виробника Grupo UVESA, що дозволило компанії вийти за межі суто українського ринку.
  • Подвійні гарантії: Облігації гарантовані активами як в Україні, так і в Європі, що значно знижує ризики для кредиторів.
  • Високі рейтинги: На початку січня агентства S&P та Fitch надали кредитним рейтингам компанії «позитивний» прогноз, відзначивши вчасне обслуговування боргів.

Попереду складний рік

Попри успіх агрохолдингу, ситуація для інших українських позичальників залишається напруженою. У 2026 році українські приватні та державні компанії мають виплатити близько $3 млрд за облігаціями. Далеко не всі зможуть залучити нове фінансування. Наприклад, «Укрзалізниця» нещодавно була змушена призупинити купонні виплати та ініціювати переговори про чергову реструктуризацію.

«МХП — це рідкісне явище в поточному корпоративному ландшафті України», — підсумував Сем Каракадаг, голова групи суверенного боргу компанії Barings.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що минулого тижня компанія МХП повідомила про викуп своїх єврооблігацій на $550 млн із погашенням у квітні 2026 року та підготовку нового випуску євробондів із терміном погашення у 2029 році для фінансування викупу.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
BatonUA
BatonUA
22 січня 2026, 20:06
#
В той час як українці тримають в банках по 1−2%. Нехай іноземці заробляють :/
+
0
Skeptik777
Skeptik777
22 січня 2026, 20:21
#
Там поріг входу високий
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 13 незареєстрованих відвідувачів.
