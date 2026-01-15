Multi від Мінфін
15 січня 2026, 18:34

МХП готує перший після 2022 року випуск євробондів на $550 мільйонів

Міжнародна агротехнологічна компанія МХП офіційно оголосила про масштабну фінансову операцію: викуп діючих єврооблігацій із терміном погашення у 2026 році та запуск нового випуску цінних паперів з розрахунком до 2029 року. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

МХП готує перший після 2022 року випуск євробондів на $550 мільйонів
Фото: МХП

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Це рішення може стати історичним, адже у разі успіху МХП стане першим українським емітентом, який вийде на міжнародний ринок євробондів після початку повномасштабного вторгнення рф у лютому 2022 року.

Деталі

Компанія пропонує власникам облігацій на суму $550 млн (ставка 6,95% річних) достроковий викуп за ціною номіналу разом із нарахованими відсотками. Для реалізації цього плану МХП планує залучити комбіноване фінансування:

  • Новий випуск: Компанія розраховує отримати від розміщення євробондів-2029 щонайменше $450 млн.
  • Власні кошти: Решту суми у розмірі $100 млн агрохолдинг покриє за рахунок наявних грошових резервів.

Графік подачі заявок

Інвестори можуть подати пропозиції про продаж своїх облігацій у два етапи:

  • Ранній термін: до 17:00 (за Нью-Йорком) 29 січня 2026 року.
  • Остаточний термін: до 23:59 (за Нью-Йорком) 12 лютого 2026 року.

Ціна викупу залишається незмінною для обох термінів, проте етапи відрізняються датами проведення фінансових розрахунків.

Значення для ринку

Вихід МХП на Лондонську фондову біржу з новою пропозицією є потужним сигналом для іноземних інвесторів. Успішне розміщення паперів до 2029 року підтвердить здатність великого українського бізнесу залучати довгостроковий капітал навіть в умовах війни, що може відкрити шлях для інших вітчизняних компаній.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
+15
BatonUA
BatonUA
15 січня 2026, 19:39
#
Будуть землю викупати?
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
