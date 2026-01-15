МХП готує перший після 2022 року випуск євробондів на $550 мільйонів

Міжнародна агротехнологічна компанія МХП офіційно оголосила про масштабну фінансову операцію: викуп діючих єврооблігацій із терміном погашення у 2026 році та запуск нового випуску цінних паперів з розрахунком до 2029 року. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Це рішення може стати історичним, адже у разі успіху МХП стане першим українським емітентом, який вийде на міжнародний ринок євробондів після початку повномасштабного вторгнення рф у лютому 2022 року.

Деталі

Компанія пропонує власникам облігацій на суму $550 млн (ставка 6,95% річних) достроковий викуп за ціною номіналу разом із нарахованими відсотками. Для реалізації цього плану МХП планує залучити комбіноване фінансування:

Новий випуск: Компанія розраховує отримати від розміщення євробондів-2029 щонайменше $450 млн.

Власні кошти: Решту суми у розмірі $100 млн агрохолдинг покриє за рахунок наявних грошових резервів.

Графік подачі заявок

Інвестори можуть подати пропозиції про продаж своїх облігацій у два етапи:

Ранній термін: до 17:00 (за Нью-Йорком) 29 січня 2026 року.

Остаточний термін: до 23:59 (за Нью-Йорком) 12 лютого 2026 року.

Ціна викупу залишається незмінною для обох термінів, проте етапи відрізняються датами проведення фінансових розрахунків.

Значення для ринку

Вихід МХП на Лондонську фондову біржу з новою пропозицією є потужним сигналом для іноземних інвесторів. Успішне розміщення паперів до 2029 року підтвердить здатність великого українського бізнесу залучати довгостроковий капітал навіть в умовах війни, що може відкрити шлях для інших вітчизняних компаній.