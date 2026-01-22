Multi від Мінфін
22 січня 2026, 15:32

Прогноз BlackRock на 2026 рік: Глобальні інвестиції фокусуються на ШІ-інфраструктурі та токенізації

Інвестиційний гігант BlackRock оприлюднив свій щорічний аналітичний звіт, у якому визначив 2026 рік періодом масштабної трансформації цифрової та фізичної економіки. Головний висновок аналітиків: успіх штучного інтелекту тепер залежить не від алгоритмів, а від потужності електромереж, а крипторинок остаточно переходить до етапу практичного застосування через токенізацію.

Прогноз BlackRock на 2026 рік: Глобальні інвестиції фокусуються на ШІ-інфраструктурі та токенізації

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Штучний інтелект: від софту до «заліза» та енергії

BlackRock констатує, що ера експериментів із ШІ завершилася — почалася фаза глобального масштабування. Проте головною перешкодою («вузьким місцем») стає фізична інфраструктура.

Доступ до стабільної та дешевої електроенергії став критичним фактором. Модернізація мереж та будівництво нових генеруючих об'єктів створюватимуть колосальний інвестиційний попит.

За оцінками компанії, сукупні вкладення в енергетику та дата-центри для потреб ШІ можуть сягнути неймовірних $100 трлн до 2040 року.

У 2025 році ШІ-стартапи вже залучили близько $150 млрд (включаючи рекордний раунд OpenAI на $40 млрд). У 2026 році цей тренд лише посилиться через злиття публічних та приватних ринків капіталу.

Токенізація та домінування Ethereum

Криптосфера, на думку експертів BlackRock, входить у фазу «зрілості», де акцент зміщується з трейдингу на реальні фінансові операції.

Стейблкоїни як фундамент: Обсяги транзакцій у стабільних монетах зростають швидше за обсяги спотової торгівлі. Це свідчить про те, що криптоактиви дедалі частіше використовуються для розрахунків і платежів.

Ethereum — база для активів. Понад 65% усіх токенізованих активів світу зосереджені в мережі Ethereum. Компанія розглядає цей блокчейн як основний інфраструктурний шар для майбутньої оцифровки фінансових інструментів.

Після успіху стейблкоїнів BlackRock очікує переведення на блокчейн інших класів активів, від облігацій до нерухомості.

Біткоїн як інституційний стандарт

Інтерес великих фондів до першої криптовалюти продовжує бити рекорди. Власний фонд BlackRock — iShares Bitcoin Trust (IBIT) — продемонстрував безпрецедентну динаміку в історії фінансів. Фонд акумулював $70 млрд активів під управлінням лише за 341 торговий день.

Біткоїн перестав бути просто «хайповою темою» і перетворився на повноцінний структурний елемент сучасних інвестиційних портфелів поряд із технологічними акціями.

Висновки для інвесторів

BlackRock наголошує, що у 2026 році геополітична конкуренція прискорить розвиток ШІ, а цифрова економіка стане ще більш залежною від стійкості фізичних ланцюжків постачання та енергетичних проектів. ШІ та криптоактиви тепер сприймаються не як окремі наративи, а як єдина технологічна конструкція майбутнього.

Весь ринок інвестицій України — в одному каталозі. Порівнюйте та обирайте проєкти на InvestMarket від «Мінфін»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
