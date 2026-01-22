Goldman Sachs різко підвищив прогноз щодо золота до $5 400 до кінця року

Goldman Sachs переглянув свої очікування щодо вартості дорогоцінного металу, підвищивши прогноз на кінець 2026 більш ніж на 10%. Тепер аналітики очікують ціну $5 400 за унцію (попередній таргет — $4 900), пише Bloomberg.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Чому банк переглянув прогноз

В аналітичній записці експерти банку зазначають, що приватний сектор змінює стратегію. Якщо раніше золото купували як страховку від конкретних короткострокових подій (наприклад, виборів у США у листопаді 2024 року), то тепер інвестори хеджують довгострокові макроекономічні ризики, як-от проблеми з фіскальною стійкістю. Ці позиції аналітики називають «липкими» — інвестори не планують закривати їх найближчим часом.

Читайте також: П'ять причин, чому золото наближається до $5 000

Ралі золота

Золото вже подорожчало на понад 70% за останні 12 місяців, оновлюючи рекорди. Факторами зростання стали атаки Трампа, що відновилися, на ФРС, страх девальвації, а також активність центробанків і ETF, які різко збільшили запаси золота.

Goldman Sachs наголошує, що прогноз має потенціал для подальшого підвищення, якщо глобальна політична невизначеність збережеться. Падіння цін можливе лише у разі різкого зникнення макроекономічних ризиків, що змусить інвесторів розпродувати страховку.