П'ять причин, чому золото наближається до $5 000

Світовий ринок золота готується до чергового історичного прориву: лише через три місяці після подолання «немислимої» позначки у $4 000 за тройську унцію, котирування впритул наблизилися до психологічного рубежу в $5 000. У середу ф’ючерси на золото оновили максимум, закрившись на рівні $4 831,80. Головними драйверами цього стрімкого ралі, що принесло активу понад $500 прибутку лише за цей місяць, стали загрози президента Трампа щодо нових мит для Європи через «гренландське питання» та зростаючі побоювання щодо втрати незалежності Федеральною резервною системою США. У The Wall Street Journal назвали п'ять ключових факторів, які зараз підтримують зростання цін на золото. «Мінфін» публікує переклад статті.

Ставка проти знецінення валют

Інвестори, стурбовані стійкістю долара США та інших резервних валют, залишаються найактивнішими покупцями золота. Вони розглядають метал як засіб заощадження, здатний пережити економічні та політичні потрясіння.

В останні місяці таких приводів стало більше. Трамп санкціонував військову операцію проти Венесуели з метою повалення Ніколаса Мадуро, посилив тиск на главу ФРС Джерома Пауелла з вимогою знизити ставки і знову пригрозив європейським союзникам тарифами.

На Волл-стріт цю стратегію називають «торгівлею проти знецінення» — ставкою на те, що інфляція і зростання державного боргу послаблять довіру до фіатних валют. На початку 2025 року золото різко подорожчало на тлі тарифної політики Трампа, яка призвела до найгіршого першого півріччя для долара за останні 50 років. Після серпневого сигналу ФРС про готовність знижувати ставки, незважаючи на інфляцію вище за ціль, зростання продовжилося.

Додатковий тиск чинили Європа і Японія, де високе боргове навантаження і м'яка економічна політика посилили нервозність ринків. У вівторок розпродаж японських облігацій призвів до рекордної прибутковості довгострокового держборгу.

«Раллі золота — це питання довіри. Поки що довіра лише похитнулася. Якщо вона буде втрачена, імпульс зростання збережеться надовго», — зазначив стратег TD Securities Деніел Галі.

Зниження процентних ставок

Політика ФРС щодо зниження ставок зменшила прибутковість казначейських облігацій і готівки, зробивши золото більш привабливим.

У 2022 році, коли ФРС почала агресивно підвищувати ставки, наднадійні держоблігації увійшли до числа найпопулярніших інструментів. Обсяг коштів у фондах грошового ринку зріс з $5,1 трлн на початку 2022 року до $7,7 трлн на кінець минулого року.

Тепер, коли дохідність знизилася і може впасти ще сильніше, якщо тиск Білого дому посилиться, привабливість цих інструментів впаде. Низька дохідність безризикових активів скорочує альтернативні витрати володіння золотом, яке не приносить процентного доходу, але має значний потенціал зростання.

За оцінкою аналітиків Goldman Sachs, золоті ETF становлять лише 0,17% приватних фінансових портфелів у США. Кожне збільшення цієї частки всього на 0,01% — за рахунок припливу коштів, а не зростання цін — здатне підняти ціну золота приблизно на 1,4%.

Попит з боку центральних банків

Центральні банки, які десятиліттями продавали золото, у 2010 році стали чистими покупцями, переосмисливши ризики після глобальної фінансової кризи. У 2022 році закупівлі різко прискорилися.

Переломним моментом стали санкції проти росії після повномасштабного вторгнення в Україну. Для країн з напруженими відносинами із Заходом, включаючи Китай, золото стало альтернативою доларовим активам, що знаходяться під ризиком заморожування.

Інші регулятори — наприклад, Національний банк Польщі, який у вівторок схвалив чергову велику покупку, — використовують золото для зміцнення стабільності власних валют.

«Центральні банки купують золото не тільки через зростання цін, але і через його роль у резервах», — пояснив Хуан Карлос Артігас з World Gold Council. За його словами, метал залишається ефективним інструментом диверсифікації та хеджування.

Переоцінені акції

Фондові ринки, як і золото, оновлюють історичні максимуми — і саме це насторожує інвесторів. Один з ключових індикаторів оцінки — циклічно скориговане співвідношення ціни до прибутку — показує, що за останні 100 років акції були дорожчими лише один раз: напередодні краху бульбашки доткомів у 2000 році.

Основне джерело ризику — технологічний сектор. Найбільші компанії, такі як Nvidia, Tesla і Amazon, здатні визначати динаміку всього індексу S&P 500, незалежно від поведінки інших паперів.

У вівторок акції так званої «Чудової сімки» закрилися зниженням, втративши в сукупності $683 млрд і потягнувши S&P 500 вниз на 2,1%. При цьому індекс малих компаній Russell 2000 знизився лише на 1,2% і вже дванадцятий день поспіль виглядає краще, ніж широкий ринок — ознака пошуку альтернатив великим технологічним акціям.

Інерція зростання

Нарешті, золото підтримує власний імпульс. Історично ралі на ринку металу часто виявляються тривалими. У п'яти з шести випадків, коли ф'ючерси на золото зростали не менше ніж на 20% за рік, зростання продовжувалося і в наступному році. Середній приріст у такі періоди перевищував 15%, випливає з даних аналітиків Citi.

Ця закономірність проявилася і у 2025 році: після зростання на 27% у 2024-му золото додало ще 65%, наблизившись до позначки $5 000 за тройську унцію.