Російські активи залишатимуться замороженими до кінця війни. Це означає, що, як завжди було в історії, після укладення мирної угоди ці активи будуть обговорюватися на столі переговорів. Про це під час виступу в Давосі наголосив прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер, пише BIoomberg.
Активи росії залишатимуться замороженими до кінця війни — прем'єр-міністр Бельгії
Що говорить Бельгія
«
Не можна просто конфіскувати гроші — це акт війни, і його не слід недооцінювати. Такого ніколи не відбувалося в історії. Навіть під час Другої світової війни іммобілізовані активи не конфіскувалися.
Якщо це буде зроблено зараз, це стане першою подібною нагодою в історії і спричинить серйозні наслідки", — зазначив Вевер.
Він зазначив, що якби все залежало від нього, то він би кожен євро цих грошей використав на репарації та на відновлення України.
«Дозвольте мені бути гранично ясним з цього приводу. Якби це залежало від мене, кожен євро цих грошей був би використаний на репарації та на відновлення України. Я був би дуже засмучений, якби навіть один євро повернувся до Москви», — зазначив він.
Проте, за словами Вевера, потрібно поважати міжнародне право.
«Ми маємо поважати міжнародне право. Рішення буде прийнято на той момент. До цього Європа фінансуватиме військові зусилля України — як і має бути — тому що українці борються за всіх нас», підсумував він.
