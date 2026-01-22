Активи росії залишатимуться замороженими до кінця війни — прем'єр-міністр Бельгії

Російські активи залишатимуться замороженими до кінця війни. Це означає, що, як завжди було в історії, після укладення мирної угоди ці активи будуть обговорюватися на столі переговорів. Про це під час виступу в Давосі наголосив прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер, пише BIoomberg.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що говорить Бельгія

« Кошти Ц Б рос ії — саме іммобілізовані, а не заморожені активи — в основному знаходяться в Бельгії. Не можна просто взяти і привласнити чужі гроші. Ми не перебуваємо в стані війни з росією. Європа не перебуває в стані війни з росією.

Не можна просто конфіскувати гроші — це акт війни, і його не слід недооцінювати. Такого ніколи не відбувалося в історії. Навіть під час Другої світової війни іммобілізовані активи не конфіскувалися.

Якщо це буде зроблено зараз, це стане першою подібною нагодою в історії і спричинить серйозні наслідки", — зазначив Вевер.

Читайте також: Євросоюз ухвалив рішення про довгострокове блокування активів рф, яке підтримала і Бельгія

Він зазначив, що якби все залежало від нього, то він би кожен євро цих грошей використав на репарації та на відновлення України.

«Дозвольте мені бути гранично ясним з цього приводу. Якби це залежало від мене, кожен євро цих грошей був би використаний на репарації та на відновлення України. Я був би дуже засмучений, якби навіть один євро повернувся до Москви», — зазначив він.

Проте, за словами Вевера, потрібно поважати міжнародне право.

«Ми маємо поважати міжнародне право. Рішення буде прийнято на той момент. До цього Європа фінансуватиме військові зусилля України — як і має бути — тому що українці борються за всіх нас», підсумував він.