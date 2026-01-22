Економіка Аргентини падає другий місяць поспіль — вибори не врятували

Економіка Аргентини скоротилася другий місяць поспіль у листопаді на тлі вирішальних проміжних виборів, які спричинили різкий розпродаж акцій на ринку. Про це пише Bloomberg.

Падіння економіки

Національне статистичне агентство повідомило в середу, що економічна активність впала на 0,3% порівняно з жовтнем після зниження на 0,4% у жовтні. Економічна активність також скоротилася на 0,3% порівняно з тим самим місяцем попереднього року, що значно нижче медіанної оцінки 2% зростання економістів, опитаних Bloomberg.

Рибальство, виробництво та роздрібна торгівля очолили річний спад, тоді як сільське господарство, гірничодобувна промисловість та фінанси продемонстрували річне зростання.

Щомісячний показник ВВП знизився на 0,3

Лібертаріанська партія президента Хав'єра Мілея оговталася від нищівної невдачі на вересневих виборах до провінції Буенос-Айрес і здобула переконливу перемогу на проміжних виборах. Аргентинські активи різко впали за сім тижнів до виборів 26 жовтня, оскільки трейдери робили ставки, що виборці знову завдадуть Мілею нищівної поразки.

Ключовим елементом для повороту став фінансовий порятунок від США, які втрутилися, щоб підтримати песо за допомогою валютного свопу, який Аргентина сплатила на початку цього місяця.

Що кажуть економісти

«Поряд із нещодавніми даними щодо інфляції, дані про активність свідчать про те, що ризики стагфляції затьмарюють те, що ми очікували від 2026 року. Це погана новина, але не катастрофічна. Дещо повільніша активність і швидше зростання цін самі по собі навряд чи зірвуть шлях країни до стабільної макроекономічної ситуації та більш сталого зростання. Але більш важливим ризиком є ​​те, що вони можуть підірвати довіру громадськості до уряду та викликати сумніви щодо політичної стійкості програми Мілея», — завив економіст Хімен Суніг.

Дані, опубліковані минулого тижня, свідчать про те, що волатильність до голосування продовжувала впливати на другу за величиною економіку Південної Америки наступного місяця. Будівельний сектор Аргентини зафіксував найбільше місячне падіння минулого року в листопаді, тоді як обробна промисловість країни також зазнала сповільнення активності. Ці та інші сектори прискорилися у вересні та жовтні, щоб випередити можливу девальвацію після голосування, залишивши листопад «сухим».

«Це відповідало нашим очікуванням, листопад був поганим місяцем з точки зору активності», — сказав Федеріко Гонсалес Руко, старший економіст консалтингової групи Empiria в Буенос-Айресі.

Щомісячна інфляція у грудні прискорилася більше, ніж очікувалося, до 2,8%, переважно за рахунок яловичини, проїзду в автобусах та рахунків за електроенергію. Очікується, що інфляція знизиться до 20,1% у 2026 році, тоді як економіка зросте на 3,5%, згідно з прогнозами економістів, опитаних центральним банком.