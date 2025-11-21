Банки США відмовилися від масштабного порятунку Аргентини на $20 млрд

Провідні американські банки вирішили відкласти амбітний план фінансового порятунку Аргентини вартістю 20 мільярдів доларів . Натомість фінансові гіганти перемикнули увагу на скромнішу, але більш конкретну короткострокову угоду на 5 мільярдів доларів. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Від «порятунку» до «короткого кредиту»

Початковий план передбачав масштабну участь таких гігантів Уолл-стріт, як JPMorgan Chase, Bank of America та Citigroup, у фінансуванні аргентинської економіки. Проте зараз цю ініціативу «заморозили».

Замість цього кредитори працюють над механізмом короткострокового фінансування (так звана угода РЕПО) на суму близько 5 мільярдів доларів. За умовами цієї угоди, Аргентина зможе отримати долари від банків в обмін на тимчасову передачу свого інвестиційного портфеля як застави.

Навіщо Аргентині ці гроші

Мета нової угоди — закрити термінові фінансові діри. Отримані кошти допоможуть країні здійснити виплату за борговими зобов'язаннями у розмірі 4 мільярди доларів, заплановану на початок наступного року.

Стратегія уряду Аргентини виглядає так:

Взяти короткий кредит (РЕПО) зараз, щоб погасити старі борги.

Пізніше випустити нові облігації на відкритому ринку.

За рахунок продажу облігацій розрахуватися з банками за кредитом РЕПО.

Політичний фон: Трамп і Мілей

Адміністрація президента США Дональда Трампа активно шукала способи підтримати аргентинського лідера Хав'єра Мілея та його лібертаріанські реформи. Попередній пакет допомоги розглядався як «рятувальний круг» і мав включати:

Валютний своп на $20 млрд безпосередньо з Міністерством фінансів США.

Окрему кредитну лінію на $20 млрд від приватних банків та інституцій.

Однак ситуація змінилася після того, як партія Мілея здобула переконливу перемогу на проміжних виборах раніше цього року. Це посилило довіру інвесторів до його політики. Генеральний директор JPMorgan Джеймі Даймон після виборів зазначив, що величезне фінансування у $20 млрд «може бути й непотрібним», хоча приватний сектор готовий розглянути запити країни, якщо в цьому виникне потреба.