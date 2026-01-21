Uklon розширює роботу у комендантську годину: сервіс працюватиме 24/7 ще у 16 містах

Український сервіс таксі Uklon оголосив про відновлення цілодобової роботи у більшості великих міст України. Окрім Києва, Львова та Ужгорода, де сервіс вже працював вночі, до переліку додалося ще 16 населених пунктів. Про це повідомляє пресслужба Uklon.

Де можна замовити авто вночі?

З 22 січня 2026 року замовляти таксі у режимі 24/7 можна у наступних містах:

Центр та Північ: Київ, Біла Церква, Вінниця, Житомир, Кременчук, Кропивницький, Черкаси.

Захід: Львів, Ужгород, Івано-Франківськ, Камʼянець-Подільський, Луцьк, Рівне, Тернопіль, Хмельницький, Чернівці.

Південь та Схід: Одеса, Полтава, Камʼянське.

Правила пересування у комендантську годину

Компанія нагадує, що попри цілодобову роботу сервісу, правила воєнного стану залишаються чинними:

Для перебування на вулиці під час комендантської години у більшості міст все ще необхідна спеціальна перепустка.

Виняток — Київ: тут перепустка не потрібна за умови, якщо пасажир прямує безпосередньо до пунктів незламності або обігріву.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що з 17 січня мешканці Києва знову зможуть скористатися послугами популярних сервісів таксі у нічний час. Компанії Uklon та Bolt офіційно оголосили про відновлення роботи під час комендантської години після погодження з міською владою.

Згідно з новими правилами Кабміну, через енергетичну кризу не лише таксі, а й низка цивільних об'єктів переходить на особливий режим. Аптеки, заправки та торгові центри, що мають статус «Пунктів незламності», тепер також можуть працювати 24/7. Це дозволяє мешканцям міста отримати доступ до необхідних сервісів у будь-який момент, попри дію комендантської години.

МВС роз’яснили правила пересування під час енергетичної НС: комендантську годину послаблюють виключно в зонах надзвичайної ситуації в енергетиці. Громадяни можуть вільно прямувати до «Пунктів незламності» чи обігріву пішки або на авто. Спеціальні перепустки для цього не потрібні, проте обов’язково мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу.