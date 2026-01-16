В Україні змінюють правила комендантської години через енергетику: що дозволять

Через запровадження режиму надзвичайної ситуації в енергосистемі, уряд ухвалив рішення про пом'якшення правил пересування у нічний час. Головна мета змін — забезпечити громадянам доступ до тепла та світла під час сильних морозів. Про це заявив Денис Шмигаль, який наразі обіймає посаду першого віцепрем'єр-міністра — міністра енергетики.

Вільний шлях до «Пунктів незламності»

Згідно з новою постановою, під час дії комендантської години українцям дозволять перебувати на вулицях без спеціальних перепусток, якщо вони прямують до «Пунктів незламності».

Що саме змінюється:

Цілодобовий доступ: Громадяни можуть вільно пересуватися вночі, щоб дістатися пунктів обігріву, підзарядити гаджети або отримати доступ до зв’язку.

Приватний транспорт: У районах, де діє енергетична НС, дозволяється використання приватних авто під час комендантської години для поїздок до пунктів підтримки.

Локації: Доступ відкриють не лише до державних пунктів, а й до торгових центрів та закладів бізнесу, які офіційно виконують функції «Пунктів незламності» (мають автономне живлення та опалення). Важливо: на розважальні заклади ці послаблення не поширюються.

Рішення було прийнято на тлі критичної ситуації в енергосистемі та сильних морозів. За словами Шмигаля, такий крок допоможе людям убезпечити себе під час тривалих аварійних відключень.

Інші заходи режиму НС

Окрім змін у комендантській годині, режим надзвичайної ситуації передбачає:

Спрощення для бізнесу: уряд рекомендував НКРЕКП скоротити терміни підключення резервного обладнання (генераторів, когенераційних установок тощо) до мереж. Замість тижнів очікування пропонується запровадити модель «2+2+2»:

2 дні — на розгляд та погодження проєкту.

2 дні — на отримання технічних умов.

2 дні — на обстеження та опломбування вузла обліку.

Державні компанії, насамперед «Укрзалізниця» і НАК «Нафтогаз» повинні терміново забезпечити закупівлю імпортованої електричної енергії протягом ОЗП 2025/26 року в обсязі не менше 50% від загального споживання.

Крім того, перерозподілять резервне обладнання між регіонами, враховуючи критичність потреб для об'єктів життєзабезпечення.

Уряд також посилює роботу Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в енергетиці та Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в електроенергетичних системах міста Києва та Київської області. Перші засідання обох штабів уже проведено.