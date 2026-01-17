Таксі у Києві працюватиме під час комендантської години: Bolt та Uklon підтвердили цілодобову роботу

Відсьогодні, 17 січня, мешканці Києва знову зможуть скористатися послугами популярних сервісів таксі у нічний час. Компанії Uklon та Bolt офіційно оголосили про відновлення роботи під час комендантської години після погодження з міською владою.

Чому повернули нічні поїздки?

Рішення пов'язане із запровадженням режиму надзвичайної ситуації в енергетиці та сильними морозами. Уряд та КМДА пішли на цей крок, щоб забезпечити мобільність громадян у критичних умовах.

Куди можна поїхати вночі?

Представники сервісів наголошують, що можливість нічних поїздок — це передусім інструмент безпеки та взаємодопомоги. Таксі можна викликати, щоб:

Дістатися до «Пунктів незламності», пунктів обігріву або локацій, де є стабільний зв’язок і світло.

Вчасно доїхати до залізничного вокзалу або медичних закладів.

Доставити продукти, ліки чи теплі речі близьким, які опинилися в складній ситуації.

Компанії закликають киян користуватися таксі вночі лише у випадках реальної потреби та нагадують про обов’язкове дотримання правил безпеки під час сигналів повітряної тривоги.

Цілодобовий Київ

Згідно з новими правилами Кабміну, через енергетичну кризу не лише таксі, а й низка цивільних об'єктів переходить на особливий режим. Аптеки, заправки та торгові центри, що мають статус «Пунктів незламності», тепер також можуть працювати 24/7. Це дозволяє мешканцям міста отримати доступ до необхідних сервісів у будь-який момент, попри дію комендантської години.

У МВС роз’яснили правила пересування під час енергетичної НС: комендантську годину послаблюють виключно в зонах надзвичайної ситуації в енергетиці. Громадяни можуть вільно прямувати до «Пунктів незламності» чи обігріву пішки або на авто. Спеціальні перепустки для цього не потрібні, проте обов’язково мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу.