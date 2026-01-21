Індійська рупія оновила історичний мінімум: капітал тікає з країни на тлі торгових воєн США

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
21 січня 2026, 17:03

Індійська рупія оновила історичний мінімум: капітал тікає з країни на тлі торгових воєн США

У середу, 21 січня 2026 року, індійська рупія продемонструвала найгіршу динаміку серед азійських валют, встановивши новий антирекорд. Основні причини — масовий відтік іноземних інвестицій та затримка у підписанні торгової угоди зі США. Про це повідомляє Bloomberg.

Індійська рупія оновила історичний мінімум: капітал тікає з країни на тлі торгових воєн США
Фото: pixabay

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Історичне падіння на тлі регіонального зростання

Курс рупії впав на 0,8%, досягнувши позначки 91,7450 за долар. Це падіння стало шостим поспіль і виявилося особливо помітним, оскільки того самого дня інші азійські валюти, як-от південнокорейська вона, індонезійська рупія та філіппінське песо, навпаки зміцнювалися.

Головні чинники тиску:

  • Втеча капіталу: Тільки за цей місяць іноземні інвестори вивели з індійського ринку акцій $2,7 млрд (додатково до $19 млрд, виведених у 2025 році).
  • Торговельні бар'єри: Штрафні мита США вдарили по індійських експортерах, тоді як високий попит на імпорт змушує бізнес активно скуповувати долари для хеджування ризиків.
  • Фактор Гренландії: Глобальна невпевненість посилилася після погроз президента США Дональда Трампа запровадити мита проти європейських країн, які відмовилися від його пропозиції щодо купівлі Гренландії.

Позиція Резервного банку Індії (RBI)

На відміну від попередніх періодів, індійський центробанк цього разу майже не втручався у ситуацію. Аналітики припускають, що регулятор може свідомо допускати ослаблення рупії через реальний попит корпоративного сектору на долари.

«Послаблення контролю над рупією також допоможе ситуації з внутрішньою ліквідністю, яка стає дедалі тривожнішою», — зазначає Дхірадж Нім, форекс-стратег ANZ.

З кінця 2024 року RBI влив у систему 14,5 трлн рупій через зниження норм резервування та операції своп. Також, за оцінками Kotak Mahindra Bank, з жовтня минулого року банк витратив близько $45 млрд на підтримку нацвалюти, проте зараз обсяги інтервенцій суттєво зменшилися.

Читайте також: Індія в пошуках зменшення залежності від долара: пропонує об'єднати цифрові валюти БРІКС

Прогнози на кінець 2026 року

Голова центробанку Санджай Малхотра підкреслив, що метою регулятора є не утримання певного рівня курсу, а забезпечення «порядку в рухах валюти» та стримування надмірної волатильності.

Експерти Commerzbank AG вважають, що темпи девальвації стануть вирішальним фактором для подальших кроків банку. Очікується, що RBI намагатиметься пом’якшити падіння, але навряд чи зможе повністю його зупинити. Аналітики прогнозують курс на рівні 92 рупії за долар до кінця поточного року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає buga1991 и 13 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами