Індійська рупія оновила історичний мінімум: капітал тікає з країни на тлі торгових воєн США

У середу, 21 січня 2026 року, індійська рупія продемонструвала найгіршу динаміку серед азійських валют, встановивши новий антирекорд. Основні причини — масовий відтік іноземних інвестицій та затримка у підписанні торгової угоди зі США. Про це повідомляє Bloomberg.

Історичне падіння на тлі регіонального зростання

Курс рупії впав на 0,8%, досягнувши позначки 91,7450 за долар. Це падіння стало шостим поспіль і виявилося особливо помітним, оскільки того самого дня інші азійські валюти, як-от південнокорейська вона, індонезійська рупія та філіппінське песо, навпаки зміцнювалися.

Головні чинники тиску:

Втеча капіталу: Тільки за цей місяць іноземні інвестори вивели з індійського ринку акцій $2,7 млрд (додатково до $19 млрд, виведених у 2025 році).

Торговельні бар'єри: Штрафні мита США вдарили по індійських експортерах, тоді як високий попит на імпорт змушує бізнес активно скуповувати долари для хеджування ризиків.

Фактор Гренландії: Глобальна невпевненість посилилася після погроз президента США Дональда Трампа запровадити мита проти європейських країн, які відмовилися від його пропозиції щодо купівлі Гренландії.

Позиція Резервного банку Індії (RBI)

На відміну від попередніх періодів, індійський центробанк цього разу майже не втручався у ситуацію. Аналітики припускають, що регулятор може свідомо допускати ослаблення рупії через реальний попит корпоративного сектору на долари.

«Послаблення контролю над рупією також допоможе ситуації з внутрішньою ліквідністю, яка стає дедалі тривожнішою», — зазначає Дхірадж Нім, форекс-стратег ANZ.

З кінця 2024 року RBI влив у систему 14,5 трлн рупій через зниження норм резервування та операції своп. Також, за оцінками Kotak Mahindra Bank, з жовтня минулого року банк витратив близько $45 млрд на підтримку нацвалюти, проте зараз обсяги інтервенцій суттєво зменшилися.

Прогнози на кінець 2026 року

Голова центробанку Санджай Малхотра підкреслив, що метою регулятора є не утримання певного рівня курсу, а забезпечення «порядку в рухах валюти» та стримування надмірної волатильності.

Експерти Commerzbank AG вважають, що темпи девальвації стануть вирішальним фактором для подальших кроків банку. Очікується, що RBI намагатиметься пом’якшити падіння, але навряд чи зможе повністю його зупинити. Аналітики прогнозують курс на рівні 92 рупії за долар до кінця поточного року.