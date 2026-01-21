Європа кидає виклик Ілону Маску: запускають соціальну мережу «W» з обов’язковою верифікацією

Європейські організації оголосили про запуск власної соціальної медіаплатформи під назвою «W». Новий проєкт позиціонується як безпечна та прозора альтернатива соцмережі X (колишній Twitter) на тлі зростаючої геополітичної напруги між Євросоюзом та Сполученими Штатами. Про це повідомляє данське видання Politiken.dk.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

Ключова відмінність платформи «W» від американських конкурентів — повна відмова від анонімності. Щоб зареєструватися, користувачі повинні пройти обов’язкову процедуру ідентифікації та підтвердження особи за фотографією. Це зроблено для того, щоб гарантувати: кожен акаунт належить реальній людині.

Генеральна директорка платформи Анна Цайтер в інтерв'ю швейцарському виданню Bilanz.ch пояснила символізм назви:

W означає «We» (Ми).

Перша частина літери V символізує «Values» (Цінності).

Друга частина — «Verified» (Верифікований/Перевірений).

«Той факт, що W стоїть в алфавіті перед X, безумовно, також є бажаним збігом», — іронічно зауважила Цайтер.

Європейський щит від дезінформації

Ініціативу створення «W» підтримують колишні міністри та представники бізнесу, переважно зі Швеції. Платформа обіцяє суворе дотримання законів ЄС про захист даних. Уся інформація користувачів зберігатиметься децентралізовано на серверах європейських компаній, що унеможливлює доступ до неї з боку американських спецслужб чи корпорацій.

За словами Анни Цайтер, системна дезінформація та ботоферми руйнують довіру суспільства до демократії. «W» покликана стати простором, вільним від фейків.

«Ми вважаємо, що існує нагальна потреба в новій соціальній медіаплатформі, побудованій, керованій і розміщеній в Європі. З людською верифікацією, свободою слова та конфіденційністю даних в основі», — наголосила вона.

Політичний контекст: Трамп, Гренландія та Маск

Запуск платформи відбувається у момент гострого протистояння між Брюсселем та Вашингтоном. Президент США Дональд Трамп нещодавно оголосив про нові мита для європейських країн, які чинять опір його планам силового поглинання Гренландії (автономна територія Данії).

Паралельно триває конфлікт з Ілоном Маском. Група з 54 депутатів Європарламенту закликала створити альтернативу мережі X, назвавши її «інструментом одностороннього мовлення для Маска» та порівнявши з «сайтом діпфейк-порнографії» через скандали з чат-ботом Grok. Раніше X була оштрафована на €120 млн за порушення європейських правил прозорості.