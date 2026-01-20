Україна готує власний аналог Mavic — Федоров

В Україні триває підготовка аналога китайських дронів Mavic, запуск революційної системи Mission control та створення спеціальних підрозділів для полювання на операторів дронів рф. Про це розповів міністр оборони Михайло Федоров під час зустрічі з медіа, повідомляє РБК-Україна .

Заміна китайських Mavic

За словами Федорова, Україна активно працює над зменшенням залежності від китайських дронів.

«Вже цього місяця тестуємо певне рішення. У нас буде свій аналог Mavic — камера така сама, але дистанція польоту більша», — зазначив міністр.

Федоров підкреслив, що завдяки системі єБали Міністерство оборони повністю розуміє, як і де застосовуються дрони на фронті.

Наступним кроком стане запуск проєкту Mission control, який дозволить:

відстежувати тип дронів;

маршрут польоту;

місце запуску;

ефективність виконання бойових завдань.

Це дасть змогу закрити повний цикл роботи з дронами — від закупівлі та постачання до бойового застосування.

Mission control: від дронів до артилерії

Міністр повідомив, що над Mission control працювали майже два роки. Після запуску системи для дронів наступним етапом стане її масштабування на артилерію.

Крім того, Міноборони отримає повну статистику щодо екіпажів дронів — їх керівників, щомісячні рейтинги та показники ефективності підрозділів.

«Нам потрібно бачити всю картину, щоб ухвалювати швидкі та правильні управлінські рішення», — пояснив Федоров.

Дроново-штурмові підрозділи

Міністр також заявив про розвиток дроново-штурмових підрозділів, які мають іншу штатну структуру та доктрину застосування дронів.

За його словами, підрозділ Code 9.2 нещодавно провів унікальну операцію в Куп’янську, яка довела ефективність нової тактики.

«За дроново-штурмовими підрозділами майбутнє. Ви ще почуєте про них», — підсумував Федоров.