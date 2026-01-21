Multi від Мінфін
21 січня 2026, 12:25

Netflix перевершив очікування щодо прибутків, але акції впали: інвесторів лякає ціна поглинання Warner Bros.

Попри сильний фінансовий звіт за четвертий квартал, акції стрімінгового гіганта Netflix почали стрімко дешевшати після закриття торгів у вівторок. Причиною песимізму інвесторів став слабший, ніж очікувалося, прогноз щодо операційної маржі компанії, а також зростаюче занепокоєння навколо дороговартісної угоди з купівлі активів Warner Bros. Discovery. Про це повідомляє Barron's.

Попри сильний фінансовий звіт за четвертий квартал, акції стрімінгового гіганта Netflix почали стрімко дешевшати після закриття торгів у вівторок.

Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Фінансові успіхи та «ложка дьогтю»

Netflix відзвітував про зростання доходів на майже 18% у річному вимірі, досягнувши позначки у $12,05 млрд за квартал, що перевищило прогнози аналітиків ($11,97 млрд). Чистий прибуток на акцію також виявився вищим за очікування — 56 центів проти прогнозованих 55 центів. Кількість платних передплатників сервісу перетнула позначку в 325 мільйонів.

Однак позитив від цих цифр був затьмарений прогнозами на 2026 рік. Компанія очікує, що її операційна маржа (показник прибутковості основної діяльності) складе 31,5%, тоді як Уолл-стріт розраховував на 32,6%.

У Netflix пояснили зниження показників витратами у розмірі $275 млн, пов’язаними з підготовкою до придбання студійних та стрімінгових активів Warner Bros. Discovery.

На настрої інвесторів також вплинув загальний обвал ринку, який стався на тлі погроз Трампа Європі.

Зупинка викупу акцій та ризики поглинання

Ще однією новиною, яка стривожила ринок, стала заява Netflix про призупинення програми зворотного викупу акцій. Компанія планує накопичувати готівку для фінансування угоди з Warner Bros., загальна вартість якої оцінюється у $83 млрд.

Інвестори побоюються, що стрімінговий гігант переплачує за конкурента. Ціна угоди означає, що Netflix платить суму, яка у 25 разів перевищує очікуваний показник EBITDA (прибуток до податків та амортизації) активів Warner у 2026 році. Для порівняння, медіаконгломерат Walt Disney наразі оцінюється ринком лише в 11 разів вище за його EBITDA.

З моменту оголошення про угоду 5 грудня акції Netflix впали на 16%, тоді як індекс широкого ринку S&P 500 знизився лише на 0,9%.

Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
