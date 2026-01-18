Трамп оголосив про мита проти восьми країн Європи через Гренландію

Президент США Дональд Трамп оголосив про введення додаткових мит проти восьми європейських країн, які публічно виступили проти ідеї купівлі Гренландії Сполученими Штатами та підтримали позицію Данії. Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

Додаткові мита: 10% зараз, 25% — у червні

Трамп заявив, що з 1 лютого 2026 року товари з восьми країн будуть обкладені додатковим митом у розмірі 10%. Якщо до червня остаточна угода про купівлю Гренландії не буде досягнута, ставка зросте до 25%.

Під санкції потрапили:

Данія (власник острова);

Норвегія, Швеція, Фінляндія;

Франція, Німеччина, Нідерланди та Велика Британія.

Причиною гніву Вашингтона стало те, що ці країни направили символічні військові контингенти до Гренландії для участі у навчаннях на запрошення Данії. Трамп назвав це «небезпечною грою» та втручанням у плани США щодо зміцнення арктичної безпеки через проєкт протиракетної оборони «Золотий купол».

«Ми протягом багатьох років субсидували Данію, всі країни Європейського Союзу та інші держави, не стягуючи з них мита чи будь-яких інших форм компенсації. Тепер, після століть, настав час Данії віддячити — на кону стоїть мир у світі. Китай і росія хочуть Гренландію, і Данія нічого не може з цим вдіяти», — заявив Трамп.

За його словами, наразі у Данії є дві собачі упряжки для захисту, одну з яких придбали нещодавно, і тільки США можуть грати в цю гру успішно.

«Ніхто не чіпатиме цю священну землю, тим більше, що на кону стоїть національна безпека Сполучених Штатів і всього світу», — додав президент.

Реакція Європи

Європейський Союз та Велика Британія виступили з різкою критикою дій Трампа. Про це повідомляє Bloomberg.

Президент Франції Еммануель Макрон назвав погрози «неприйнятними» і заявив, що жоден тиск не змінить позицію Європи щодо суверенітету Данії.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон наголосив, що ЄС не дозволить себе «шантажувати».

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер вважає запровадження мит проти союзників по НАТО «абсолютно помилковим» кроком, який підриває трансатлантичну єдність.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Євроради Антоніу Кошта вже готують спільну відповідь. Брюссель може застосувати так званий «інструмент протидії примусу», що передбачає дзеркальні обмеження на американські товари та інвестиції.

Юридична хиткість та «фактор нерухомості»

Трамп аргументує необхідність купівлі острова категоріями бізнесу: «Нам потрібен титул власності, як кажуть у сфері нерухомості». Він стверджує, що якщо острів не заберуть США, це зроблять росія чи Китай.

Проте законність цих мит під питанням. Трамп посилається на Закон про надзвичайні економічні повноваження (IEEPA), легітимність використання якого для введення мит зараз розглядає Верховний суд США. Якщо суд ухвалить рішення не на користь президента, його «гренландські тарифи» можуть бути скасовані як антиконституційні.

Бажання купити Гренландію

Ідея придбання Гренландії є давньою стратегічною метою Дональда Трампа. Ще під час свого першого президентського терміну він пропонував Данії щорічні виплати у розмірі $600 млн за право безстрокового володіння островом.

Після повернення в Овальний кабінет у 2025 році він відновив цей дискурс. Хоча на деякий час активність навколо «гренландського питання» спала, у січні 2026 року вона знову опинилася в центрі уваги.