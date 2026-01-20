Криптоактиви стали п’ятою частиною статків родини Трампа: $1,4 млрд за рік на цифровій індустрії

Станом на січень 2026 року фінансовий портфель Дональда Трампа та його родини зазнав фундаментальних змін. Якщо під час першого президентського терміну основу його багатства складала нерухомість та ліцензійні угоди, то сьогодні $1,4 млрд (або майже 20% усіх активів) припадає на криптовалютні проєкти. Загальні статки родини Bloomberg оцінює у $6,8 млрд.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Попри значні прибутки від криптоіндустрії, загальна цифра майже не змінилася порівняно з минулим роком, оскільки ріст цифрових активів був нівельований падінням вартості акцій Trump Media & Technology Group Corp (материнської компанії Truth Social) на 66%.

Три кити криптоімперії Трампа

Аналіз Bloomberg виділяє три ключові джерела «цифрових» доходів першої родини США:

World Liberty Financial (WLF): Криптоплатформа, співзасновниками якої є Трамп та його сини. Продажі токенів принесли родині близько $390 млн. Крім того, компанія запустила стейблкоїн USD1, обіг якого вже перевищив $3 млрд.

Офіційний мемекоїн Трампа ($TRUMP): Запущений напередодні інавгурації, цей актив (разом із торговими комісіями) додав до скарбниці родини близько $280 млн.

American Bitcoin Corp.: Підприємство з майнінгу біткоїнів, запущене синами президента Еріком та Дональдом-молодшим. Частка Еріка Трампа в цій компанії оцінюється у $114 млн.

Конфлікт інтересів та державна політика

Експерти та опоненти вказують на безпрецедентний конфлікт інтересів. Протягом 2025 року адміністрація Трампа:

Підписала низку законопроєктів на користь криптоіндустрії.

Призначила регуляторів, які припинили судові позови проти великих гравців ринку.

Президент помилував засновника біржі Binance Чанпена Чжао, чия компанія надавала технічну допомогу проєкту Трампів USD1.

При цьому Білий дім відкидає такі звинувачення. Прессекретарка Каролін Лівітт заявила, що адміністрація лише виконує обіцянку президента зробити США «криптостолицею світу», створюючи можливості для всіх американців.

Нові горизонти: від венчурного капіталу до ядерної енергії

Окрім криптовалют, родина Трамп активно диверсифікує бізнес через фонд 1789 Capital, партнером якого став Дональд Трамп-молодший. Фонд уже залучив $2 млрд інвестицій, вкладаючи гроші в такі проєкти, як SpaceX Ілона Маска та стартапи з видобутку рідкоземельних металів.

Лідером портфеля 1789 Capital стала SpaceX з оціночною вартістю близько $800 млрд — це майже вчетверо більше, ніж у другого за величиною активу, xAI.

Найбільш неочікуваним кроком стала спроба Trump Media вийти на ринок чистої енергії через злиття з компанією TAE Technologies, яка займається розробкою технологій термоядерного синтезу.

Що з нерухомістю?

Попри зміщення акцентів, Trump Organization продовжує розширювати портфель нерухомості за кордоном. Компанія підписала нові ліцензійні угоди на будівництво готелів та гольф-клубів у В'єтнамі, Саудівській Аравії, Омані та на Мальдівах. Зокрема, проєкт на Мальдівах став першим, де клієнтам пропонують купувати цифрові токени, пов’язані з розвитком курорту.

Плани

У 2026 році родина Трампа має намір продовжувати накопичувати багатство за рахунок своїх проєктів. Ерік Трамп сказав минулого року в інтерв'ю Bloomberg News, що він зацікавлений у здійсненні операцій з нерухомістю у Франції, Австрії та Аргентині.

У сфері криптовалют керівництво World Liberty прагне отримати згоду від Управління валютного контролю на створення нового чартерного трастового банку. Повна авторизація дасть йому можливість виконувати деякі банківські функції, такі як захист активів, а також додасть бажану печатку регуляторного затвердження.

Нарешті, Trump Media має цілу низку нових проєктів, заснованих на бізнес-планах, оприлюднених минулого року. Найбільш грандіозним з них може бути будівництво атомної електростанції на основі термоядерного синтезу спільно з TAE Technologies. Trump Media вже заявляє, що шукає місце для будівництва, а генеральний директор Девін Нунес сказав New York Post: «Ми будемо будувати її тільки в штаті, де переважають республіканці».