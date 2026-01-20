Multi від Мінфін
20 січня 2026, 12:35

Трамп погрожує обвалити французький винний ринок, щоб змусити Макрона до співпраці

Президент США Дональд Трамп вдався до жорсткого економічного тиску на Францію, погрожуючи запровадити нищівні 200-відсоткові мита на імпорт французьких вин та шампанського. Мета цього ультиматуму — змусити президента Еммануеля Макрона приєднатися до нової ініціативи Білого дому «Рада миру», яка має займатися врегулюванням глобальних конфліктів. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters, 20 січня.

Президент США Дональд Трамп вдався до жорсткого економічного тиску на Францію, погрожуючи запровадити нищівні 200-відсоткові мита на імпорт французьких вин та шампанського.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Дипломатія погроз

Ініціатива Трампа, яка розпочнеться з обговорення ситуації в Газі, викликає занепокоєння серед дипломатів, оскільки фактично дублює та підриває роль ООН. Джерело, наближене до Єлисейського палацу, повідомило, що Еммануель Макрон має намір відхилити запрошення.

Реакція Дональда Трампа була миттєвою та агресивною:

«Він так сказав? Що ж, він нікому не потрібен, бо дуже скоро піде з посади. Я введу 200% мито на його вина та шампанське, і він приєднається. Хоча він не зобов'язаний приєднуватися».

Трамп також нагадав, що у Франції вибори відбудуться у 2027 році, натякаючи на хитке положення французького лідера.

Економічний удар по розкоші

США є найбільшим ринком збуту для французьких виноробів: у 2024 році обсяг експорту склав 3,8 млрд євро. Наразі діє мито у розмірі 15%, яке європейці намагалися скасувати ще з минулого літа. Підвищення тарифу до 200% фактично закриє американський ринок для французької продукції.

Ринок миттєво відреагував на погрози: акції люксового конгломерату LVMH (власника брендів Moët & Chandon, Dom Pérignon) впали на 2% на початку торгів.

Лоуренс Вайатт, керівник відділу досліджень європейських напоїв у Barclays, зазначає:

«Той факт, що ми отримуємо більше погроз, ускладнить інвестиції в галузь. Компаніям доведеться бути більш стриманими, притримувати готівку і не інвестувати, оскільки їм потрібно буде пережити шторми, коли вони настануть».

Контекст: Гренландія та ООН

Напруга між лідерами не обмежується вином. Трамп публічно оприлюднив приватне повідомлення Макрона, в якому французький президент висловлював нерозуміння дій США щодо Гренландії (Трамп посилив тиск на Данію щодо суверенітету над островом).

Сама ж «Рада миру» виглядає як коштовний ексклюзивний клуб: згідно з проектом статуту, членство коштуватиме країнам $1 млрд, якщо вони хочуть брати участь у ній понад три роки. Уряди багатьох країн реагують на це обережно.

Відповідь Європи: «Це шантаж»

Європейський Союз вже готує пакет заходів у відповідь на суму 93 млрд євро. Міністерка сільського господарства Франції Анні Женевар назвала дії Трампа неприпустимими:

«Це жорстоко, це розраховано на те, щоб зламати нас, це інструмент шантажу. Все це обурливо. У нас є інструменти; європейці повинні взяти на себе відповідальність. Ми не можемо допустити такої ескалації».

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
neverice
neverice
20 січня 2026, 14:35
#
Так, це не тиск. Це шантаж. Відкритий і цинічний. Причому, шантажем вимагають приймати політичні питання, погрожуючи економічно.
Ми стикались з аналогічним шантажем з боку росії. Умовно «дружні» відносини та торгівля постійно вилазили нам боком — то газ зі знижкою виходив дорожче за ринкову ціну, то «правильні» заводи за безцінь уходили невідомо кому, ну і «правильні» закони постійно приймали в Раді. І в результаті - ми з того всього отримали війну. Глобально, жодної вигоди в результаті від того, що велись на шантаж, ми не отримали. Простіше було ще на початку 2000-х послати росію нах. Так, пережити кризу, але зараз мали б куди сильнішу країну.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
