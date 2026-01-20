ФГВФО завершив виплати по фінустановах, ліквідованих під час війни

У 2025 році українці, які тримали кошти у банках, що були визнані неплатоспроможними, отримали від держави 352,8 млн грн компенсацій. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) повністю розрахувався з усіма клієнтами фінустанов, процес ліквідації яких розпочався після початку повномасштабного вторгнення (24 лютого 2022 року), за умови, що вкладники звернулися за виплатами. Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів, 20 січня.

Хто отримав найбільше виплат

Левова частка відшкодувань у 2025 році припала на вкладників двох фінансових установ — АТ «КОМІНВЕСТБАНК» та АТ «РВС БАНК». Саме для цих банків у звітному періоді настали законодавчі строки для проведення гарантованих виплат.

Зокрема, клієнтам «РВС БАНКУ» було виплачено 96,6 млн грн. Важливо зазначити, що це складає 100% від суми гарантованого відшкодування для вкладників цієї установи.

Статистика за грудень та швидкість виплат

Лише за останній місяць року (грудень 2025-го) Фонд перерахував вкладникам 68,4 млн грн. Серед банків, клієнти яких отримали виплати у грудні:

АТ «РВС БАНК» — 66,9 млн грн;

АТ «АКБ «КОНКОРД» — 10,4 тис. грн;

АТ «БАНК СІЧ» — 8,3 тис. грн;

ПАТ «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» — 5,9 тис. грн.

Фінансовий стан Фонду

Станом на 31 грудня 2025 року на рахунках Фонду акумульовано 50,62 млрд грн. Усі виплати здійснюються виключно за рахунок власних ресурсів установи, без залучення коштів із держбюджету.

Загалом за весь час свого існування Фонд виплатив вкладникам майже 105,1 млрд грн. Свої заощадження повернули 96,1% вкладників збанкрутілих банків, які мали на це право.