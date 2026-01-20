Голова МВФ у Давосі: Україна має скасувати субсидії на енергоносії та реформувати податкову систему

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва під час дискусії «Україна: на передовій майбутнього» у Давосі окреслила пріоритетні кроки для української економіки. За її словами, попри воєнні виклики, країні необхідно завершити низку «болісних», але критично важливих реформ, щоб стати «європейським левом» за темпами зростання, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відмова від субсидій та податкова справедливість

Однією з головних рекомендацій МВФ залишається лібералізація енергетичного ринку. Георгієва наголосила, що практика субсидування тарифів на електроенергію та опалення для населення має піти у минуле.

«Ми розуміємо причини, чому держава зараз підтримує ціни на низькому рівні, але від цього механізму потрібно позбутися», — заявила очільниця Фонду.

Також вона звернула увагу на необхідність фіскальної реформи. МВФ спільно з українською владою наразі шукає шляхи для «справедливішого розподілу податкового тягаря». Георгієва визнала, що такі кроки є непопулярними та важкими, провівши паралель із досвідом своєї рідної Болгарії, де перехід від комуністичної системи до ринкової економіки вимагав значних суспільних жертв.

Робоча сила як ключовий виклик для бізнесу

Згідно з даними МВФ, для багатьох українських підприємців дефіцит кадрів став навіть гострішою проблемою, ніж питання безпеки. Георгієва зазначила, що Фонд готовий допомагати Україні у розв'язанні прикладних завдань:

стимулювання повернення біженців додому;

подолання структурного безробіття;

успішна інтеграція ветеранів у цивільний ринок праці.

Головний стимул та боротьба з корупцією

Інтеграція до Європейського Союзу, на думку глави МВФ, має стати головним стимулом для трансформації економіки. Однак для успіху Україні потрібно дотримуватися трьох умов:

Зберігати внутрішню єдність та уникати політичних суперечок.

Остаточно викорінити корупцію.

Продемонструвати впевненість на міжнародній арені.

Програма EFF

Варто зазначити, що в межах чинної 4-річної програми розширеного фінансування (EFF) Україна вже взяла на себе зобов'язання підготувати «дорожню карту» поступової лібералізації ринків газу та електрики.

За оцінками МВФ, станом на середину 2025 року тарифи для населення покривали лише близько 50% ринкової вартості енергоносіїв. Подальші перегляди програми, найближчий з яких може відбутися у лютому 2026 року, залежатимуть від прогресу України у виконанні цих структурних маяків, включаючи реформу спецзобов'язань (ПСО) та захист вразливих верств населення через адресну допомогу.

Контекст фінансових відносин

Минулого року фінансові взаємини з МВФ характеризувалися великими обсягами виплат за старими боргами:

Україна сплатила: понад $1,7 млрд основного боргу та понад $500 млн відсотків.

Отримано від МВФ: близько $950 млн (SDR674 млн).

Поточна програма EFF, що діяла з 2023 року, була розрахована на завершення війни до 2027 року. Оскільки агресія рф триває, виникла потреба у новому довгостроковому інструменті на 2026−2029 роки, який забезпечить макрофінансову стабільність країни у довгостроковій перспективі.