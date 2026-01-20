В Україні налічується понад 2 мільйонів ФОПів: Мін’юст відновив доступ до відкритих даних

Міністерство юстиції України повернуло у публічний простір доступ до інформації з Єдиного державного реєстру (ЄДР). Згідно з наказом відомства, який набрав чинності 19 січня 2026 року, дані про компанії, фізичних осіб-підприємців та громадські формування знову оприлюднюються у форматі відкритих даних. Станом на другу половину січня 2026 року в Україні офіційно зареєстровано 2 181 217 ФОП. Про це повідомляє «Опендатабот».

Темпи росту

Нова статистика свідчить про збереження позитивної динаміки навіть на початку нового року: лише за неповний перший місяць 2026-го кількість активних підприємців збільшилася на 6 тисяч осіб.

Якщо порівнювати з показниками минулих років, то чисельність ФОП зросла на 14 412 осіб відносно 2024 року. Загалом за чотири роки повномасштабної війни український малий бізнес продемонстрував суттєве розширення — загальна кількість підприємців збільшилася на 194 тисячі.

Аналіз динаміки: від стрибка до стабілізації

Попри загальне зростання, аналітики фіксують поступове охолодження ринку та зниження темпів реєстрації нових суб'єктів господарювання: