Міністерство юстиції України повернуло у публічний простір доступ до інформації з Єдиного державного реєстру (ЄДР). Згідно з наказом відомства, який набрав чинності 19 січня 2026 року, дані про компанії, фізичних осіб-підприємців та громадські формування знову оприлюднюються у форматі відкритих даних. Станом на другу половину січня 2026 року в Україні офіційно зареєстровано 2 181 217 ФОП. Про це повідомляє «Опендатабот».
20 січня 2026, 13:16
В Україні налічується понад 2 мільйонів ФОПів: Мін’юст відновив доступ до відкритих даних
Темпи росту
Нова статистика свідчить про збереження позитивної динаміки навіть на початку нового року: лише за неповний перший місяць 2026-го кількість активних підприємців збільшилася на 6 тисяч осіб.
Якщо порівнювати з показниками минулих років, то чисельність ФОП зросла на 14 412 осіб відносно 2024 року. Загалом за чотири роки повномасштабної війни український малий бізнес продемонстрував суттєве розширення — загальна кількість підприємців збільшилася на 194 тисячі.
Аналіз динаміки: від стрибка до стабілізації
Попри загальне зростання, аналітики фіксують поступове охолодження ринку та зниження темпів реєстрації нових суб'єктів господарювання:
- 2023 рік: став періодом найбільшої активності, коли кількість ФОП підскочила на 5% (це був найвищий показник за час війни).
- 2024 рік: приріст почав сповільнюватися і становив 3,5%.
- 2025 рік: динаміка стала ще стриманішою — кількість нових реєстрацій збільшилася лише на 0,39% порівняно з попереднім роком.
