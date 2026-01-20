Приватбанк обнуляє тарифи для активних ФОПів

З 1 січня 2026 року Приватбанк запускає масштабні зміни на ринку банківського обслуговування підприємців. Нова тарифна модель для ФОПів фактично скасовує щомісячну абонплату для активних підприємців і суттєво знижує ключові комісії, роблячи банкінг для мікро бізнесу простішим, чеснішим і доступнішим, йдеться у повідомленні банку.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Нова стратегія банку

У центрі нової стратегії — підтримка підприємця як драйвера економіки.

Приватбанк відмовляється від логіки фіксованих платежів і переходить до моделі партнерства, де активність клієнта стає інвестицією банку в його розвиток.

Якщо ФОП здійснює розрахунки бізнес-карткою на суму від 15 000 грн на місяць, вартість обслуговування рахунку становитиме 0 грн. Ідеться не про промоакцію, а про системне рішення, яке закладається в довгострокову тарифну політику банку.

Окрім нульової абонплати, банк повністю скасовує комісію за внесення готівкової виручки через термінали самообслуговування.

Також ПриватБанк знижує тарифи на платежі в інші банки та валютні операції, зменшуючи фінансове навантаження на підприємців, які працюють із постачальниками та клієнтами в Україні й за кордоном.