OpenAI готується представити свій перший ШІ-пристрій у 2026 році

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
20 січня 2026, 12:14

OpenAI готується представити свій перший ШІ-пристрій у 2026 році

Компанія OpenAI офіційно підтвердила наміри вийти на ринок споживчої електроніки. Кріс Лехейн, директор із глобальних питань компанії, під час виступу на заході Axios House у Давосі заявив, що розробка першого пристрою йде за графіком, а його презентація очікується вже у другій половині 2026 року.

OpenAI готується представити свій перший ШІ-пристрій у 2026 році

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що відомо про загадковий гаджет?

Сем Альтман тривалий час тримав інтригу щодо апаратних планів компанії, особливо після придбання фірми легендарного дизайнера Apple Джоні Айва минулого року. Хоча офіційні характеристики тримають у секреті, ключові тези розробників дають певне уявлення:

  • Відсутність екрана: Більшість прототипів — це компактні пристрої без дисплея, які орієнтовані на голосову та жестову взаємодію.
  • Альтернатива смартфону: Альтман описує майбутній гаджет як більш «спокійний», ніж смартфон. Користувачі будуть вражені тим, наскільки він простий.
  • Форм-фактор: Обговорюються варіанти від смарт-брошки до навушника або розумних окулярів.

«Ми розглядаємо другу половину 2026 року як найбільш імовірний час для презентації. Побачимо, як просуватиметься робота, але ми налаштовані поділитися новинами наприкінці року», — зазначив Лехейн.

Читайте також: OpenAI запустила найдешевшу підписку ChatGPT та починає тестувати рекламу

Чіпи від Qualcomm та майбутнє ринку

Цікаво, що генеральний директор Qualcomm Крістіано Амон в окремому інтерв'ю натякнув на співпрацю з OpenAI. Хоча він не підтвердив прямо, що їхні чіпи будуть у новому пристрої, Амон зазначив: «Ми працюємо з ними і в захваті від того, що вони роблять».

На думку Амона, 2026 рік стане переломним для ШІ-пристроїв. Він прогнозує, що ринок ШІ-окулярів зросте до 100 мільйонів одиниць на рік, а штучний інтелект інтегруватиметься у все — від навушників з камерами до ювелірних виробів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 33 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами