OpenAI готується представити свій перший ШІ-пристрій у 2026 році

Компанія OpenAI офіційно підтвердила наміри вийти на ринок споживчої електроніки. Кріс Лехейн, директор із глобальних питань компанії, під час виступу на заході Axios House у Давосі заявив , що розробка першого пристрою йде за графіком, а його презентація очікується вже у другій половині 2026 року.

Що відомо про загадковий гаджет?

Сем Альтман тривалий час тримав інтригу щодо апаратних планів компанії, особливо після придбання фірми легендарного дизайнера Apple Джоні Айва минулого року. Хоча офіційні характеристики тримають у секреті, ключові тези розробників дають певне уявлення:

Відсутність екрана: Більшість прототипів — це компактні пристрої без дисплея, які орієнтовані на голосову та жестову взаємодію.

Альтернатива смартфону: Альтман описує майбутній гаджет як більш «спокійний», ніж смартфон. Користувачі будуть вражені тим, наскільки він простий.

Форм-фактор: Обговорюються варіанти від смарт-брошки до навушника або розумних окулярів.

«Ми розглядаємо другу половину 2026 року як найбільш імовірний час для презентації. Побачимо, як просуватиметься робота, але ми налаштовані поділитися новинами наприкінці року», — зазначив Лехейн.

Чіпи від Qualcomm та майбутнє ринку

Цікаво, що генеральний директор Qualcomm Крістіано Амон в окремому інтерв'ю натякнув на співпрацю з OpenAI. Хоча він не підтвердив прямо, що їхні чіпи будуть у новому пристрої, Амон зазначив: «Ми працюємо з ними і в захваті від того, що вони роблять».

На думку Амона, 2026 рік стане переломним для ШІ-пристроїв. Він прогнозує, що ринок ШІ-окулярів зросте до 100 мільйонів одиниць на рік, а штучний інтелект інтегруватиметься у все — від навушників з камерами до ювелірних виробів.