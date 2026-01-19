Шаг — це не забаганка Національного банку — Пишний

Ініціатива замінити «копійку» на «шаг» — це не примха НБУ , а стратегічне питання відновлення історичної справедливості та остаточного ментального розриву з країною-агресором. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний в інтерв'ю для «Укрінформ».

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що сказав голова НБУ

Очільник НБУ підкреслив, що дискусія довкола перейменування вийшла далеко за межі економічної площини.

«Це розмова не про дрібну монету. Це розмова про нашу ідентичність, про державність, суверенітет і про остаточний розрив із Москвою», — наголосив Пишний.

На думку голови Нацбанку, символічно саме зараз завершити грошову реформу, прибравши з гаманців українців останній рудимент колоніального минулого — назву «копійка».

«Ми розглядаємо заміну копійки на шаг як завершення грошової реформи, розпочатої в 1996 році. Шаг — це не забаганка Національного банку, не наша вигадка. Це питома українська назва, глибоко історично вкорінена в українську культуру, що підтверджено відповідними дослідженнями Національної академії наук України», —сказав Голова НБУ.

Повернення через 100 років

Шаг як грошова одиниця має давню історію на українських землях, починаючи з часів Гетьманщини.

Однак найяскравіший приклад — це період Української Народної Республіки (УНР). У 1918 році Центральна Рада запровадила власну валюту, де 1 гривня дорівнювала 100 шагам. Тоді через брак металу шаги випускали у вигляді марок, які виконували функцію дрібних грошей.