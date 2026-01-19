Multi від Мінфін
19 січня 2026, 17:06

Шаг — це не забаганка Національного банку — Пишний

Ініціатива замінити «копійку» на «шаг» — це не примха НБУ, а стратегічне питання відновлення історичної справедливості та остаточного ментального розриву з країною-агресором. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний в інтерв'ю для «Укрінформ».

Ініціатива замінити «копійку» на «шаг» — це не примха НБУ, а стратегічне питання відновлення історичної справедливості та остаточного ментального розриву з країною-агресором.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що сказав голова НБУ

Очільник НБУ підкреслив, що дискусія довкола перейменування вийшла далеко за межі економічної площини.

«Це розмова не про дрібну монету. Це розмова про нашу ідентичність, про державність, суверенітет і про остаточний розрив із Москвою», — наголосив Пишний.

На думку голови Нацбанку, символічно саме зараз завершити грошову реформу, прибравши з гаманців українців останній рудимент колоніального минулого — назву «копійка».

«Ми розглядаємо заміну копійки на шаг як завершення грошової реформи, розпочатої в 1996 році. Шаг — це не забаганка Національного банку, не наша вигадка. Це питома українська назва, глибоко історично вкорінена в українську культуру, що підтверджено відповідними дослідженнями Національної академії наук України», сказав Голова НБУ.

Повернення через 100 років

Шаг як грошова одиниця має давню історію на українських землях, починаючи з часів Гетьманщини.

Однак найяскравіший приклад — це період Української Народної Республіки (УНР). У 1918 році Центральна Рада запровадила власну валюту, де 1 гривня дорівнювала 100 шагам. Тоді через брак металу шаги випускали у вигляді марок, які виконували функцію дрібних грошей.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 7

+
+150
Три літри
Три літри
19 січня 2026, 17:13
#
Стратегічне питання маразму. Замість звичного всім гроша ввести нікому невідомий шаг який і монетой не був.
+
0
kadaad1988
kadaad1988
19 січня 2026, 19:20
#
Что за грош?
+
+75
SergValin
SergValin
19 січня 2026, 17:47
#
А в какую сумму в итоге обойдётся эта исключительно ценная и важная реформа, чиновник не сказал?
+
+90
Я Саня
Я Саня
19 січня 2026, 17:48
#
Навіть війна не змінила український політикум, одне і теж з року в рік за будь-якої погоди, політичної коньюктури. Як не томос, то вулиці, як не вулиці, то шаги, як не шаги, то вишиванка та мова з гинями та іншою чухньою. Все тільки б показати бурхливу діяльність і красти.
+
0
BigBend
BigBend
19 січня 2026, 18:01
#
Що і у кого вкрали НБУ?
+
+120
Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
19 січня 2026, 18:14
#
Гріш, сота, доля — нє, виберем найтупішу назву, про яку ніхто ніколи не чув.
+
+75
R S
R S
19 січня 2026, 19:51
#
«шаг» — це не примха НБУ, а стратегічне питання відновлення історичної справедливості

Это именно прихоть НБУ и его нынешнего главы.
Не надо натягивать сову на глобус!
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 9 незареєстрованих відвідувачів.
