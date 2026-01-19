Multi від Мінфін
19 січня 2026, 14:08

Китай розпочав будівництво «Великої енергетичної стіни»

Китай розпочав активну фазу будівництва одного з найамбітніших інфраструктурних проєктів сучасності — «Великої енергетичної стіни». У пустелі Кубуці стартував монтаж гігантської сонячної електростанції, яка складатиметься з 8 мільйонів панелей. Цей проєкт є частиною стратегічного плану з досягнення фантастичної потужності у 100 ГВт, що назавжди змінить енергетичний ландшафт не лише Китаю, але й усього світу, пише видання Energies Media.

Китай розпочав активну фазу будівництва одного з найамбітніших інфраструктурних проєктів сучасності — «Великої енергетичної стіни».

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Шлях до абсолютної енергетичної домінанти

Історія китайської сонячної енергетики почалася скромно у 1983 році із запуску станції потужністю всього 10 кВт у провінції Ганьсу. Сьогодні ж КНР демонструє темпи, які здаються недосяжними для інших країн.

Згідно з останніми даними Global Energy Monitor, Китай впевнено закріпив за собою статус світового лідера:

  • 2024 рік: Додано рекордні 278 ГВт нових сонячних потужностей.
  • 2025 рік: Лише за перші п'ять місяців введено в експлуатацію майже 200 ГВт.
  • Загальний підсумок: До середини 2025 року сумарна потужність сонячної енергетики Китаю перевищила 1 ТВт (терават).

Однак Пекін не збирається зупинятися. Початок будівництва «Великої енергетичної стіни» свідчить про перехід до нової ери мегапроєктів.

Масштаби, що вражають уяву

Якщо Велика Китайська стіна будувалася століттями для захисту кордонів, то нова «Стіна» зводиться для захисту енергетичної безпеки та екології. Місцем для реалізації обрано пустелю Кубуці на півночі країни.

За інформацією Ordos Energy, параметри об'єкта є безпрецедентними:

  • Довжина: Близько 133 км (82,6 милі).
  • Ширина: До 25 км (15,5 миль).
  • Потужність: Проєкт розрахований на генерацію обсягів енергії, які «з лишком» покриють потреби Пекіна.

Це не перший подібний проєкт — у пустелі Шагехуан вже розгорнуто потужності на 455 ГВт, але «Стіна» у Кубуці вирізняється своєю комплексністю та інтеграцією в екосистему.

Більше ніж просто електрика: екологія та економіка

Головна мета проєкту — до 2030 року вийти на генерацію 180 мільярдів кВт·год електроенергії щороку. Для транспортування цієї енергії до агломерації Пекін-Тяньцзінь-Хебей буде побудовано нову високовольтну лінію передачі.

Проєкт також вирішує проблему опустелювання регіону, відомого як «Море смерті», де піски поступово поглинають басейн річки Хуанхе.

  • Бар'єр для пустелі: Сонячні панелі створять тінь, зменшуючи випаровування вологи на площі 27 млн гектарів.
  • Захист ґрунту: Конструкції слугуватимуть вітрозахисними смугами, запобігаючи ерозії.
  • У найбільш посушливих зонах під панелями висадять 2400 гектарів сільськогосподарських культур.

За словами офіційного представника регіону Далад Баннар Лі Кая, реалізація проєкту створить близько 50 000 нових робочих місць до 2030 року, перетворивши депресивний регіон на квітучий енергетичний хаб.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+15
neverice
neverice
19 січня 2026, 15:10
#
От як не крути, а китайці таки стратегічно працюють. Пустель в світі купа, електрика дорога, залежність від нафти шалена.
І тільки китайці чомусь здатні одночасно бути технологічним лідером в сфері сонячних панелей, акумуляторів та електромобілів. Разом це комбо дасть ще й перевагу в енергетичному секторі. Гігавати енергії, яка не потребує палива та з мінімальним обслуговуванням.
Екологічний ефект багато кому видається спірним, але за 10-20 років смог міст Китаю стане історією.
+
0
gorobezus
gorobezus
19 січня 2026, 15:48
#
Эффект масштаба, да. И Китаю есть куда спешить, в преддверии демографической катастрофы. У них население в прошлом году сократилось на 3,3 ляма человек, и дальше будет хуже.
+
0
neverice
neverice
19 січня 2026, 16:53
#
Демографія — це біч будь-якої країни, яка досягла певного рівня розвитку. Народжують менше, живуть після межі працездатного віку довше. І тут дуже цікаво подивитись, що Китай зможе з цим зробити. Більшість інших країн банально тримають баланс за рахунок мігрантів.
Щодо ефекту масштабу — сотні мільйонів жителів чи величезна площа не є обов’язковою умовою. Яскравий приклад — Південна Корея. Як зворотній приклад — Індонезія, Бангладеш, Нігерія.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 27 незареєстрованих відвідувачів.
