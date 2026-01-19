Трамп купив облігації Netflix та Warner Bros. після їхньої заяви про злиття

Президент США Дональд Трамп придбав облігації Netflix і Warner Bros Discovery на суму до $2 млн за кілька тижнів після того, як компанії оголосили про своє можливе злиття. Про це повідомило Reuters .

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо про покупку

У декларації про доходи, яка вимагається Управлінням з етики в уряді, зазначено інформацію про 191 фінансову транзакцію, включаючи два продажі на суму не менше $1,25 млн і до $51 млн корпоративних та муніципальних облігацій.

Точна сума покупок або продажів Трампа незрозуміла через широкий діапазон сум у звіті, деякі з яких вказані в діапазоні від $1 млн до $5 млн.

Інвестиції було здійснено у період з 14 листопада по 19 грудня.

У свою чергу представник Білого дому повідомив, що портфель акцій та облігацій Трампа керується незалежними фінансовими установами.

«Всі активи зберігаються на дискреційних рахунках та інвестуються за допомогою комп'ютерних модельних портфелів, які автоматично відтворюють визнані індекси, такі як Schwab 1000», — йдеться у заяві Білого дому.

Читайте також: Netflix купив Warner Bros за $82,7 млрд

«Ні президент Трамп, ні хтось із членів його родини не мають можливості керувати, впливати чи вносити пропозиції щодо того, як інвестується портфель чи коли інвестиції купуються чи продаються. Усі інвестиційні рішення ухвалюються виключно незалежними керуючими».

Купівля Warner Bros

Раніше Мінфін писав, що Netflix оголосила про придбання Warner Bros, включаючи HBO Max HBO. Це рішення було ухвалено після напруженого раунду торгів, в якому також брали участь гіганти Paramount та Comcast.