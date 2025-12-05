Netflix за крок до поглинання HBO: Warner Bros. Discovery розпочала ексклюзивні переговори про продаж головних активів

Медіаіндустрія стоїть на порозі тектонічних зрушень. Корпорація Warner Bros. Discovery (WBD) увійшла в стадію ексклюзивних переговорів із Netflix щодо продажу своїх кіностудій та стрімінгового бізнесу HBO Max. Це рішення було прийнято після напруженого раунду торгів, у якому також брали участь гіганти Paramount та Comcast. Про це повідомляє The Wall Street Journal 5 грудня.

«Кеш» переміг: деталі потенційної угоди

За інформацією джерел, Netflix запропонував викупити активи переважно за готівку. Якщо угода відбудеться, це стане найбільшим придбанням в історії стрімінгового сервісу, який прагне посилити свою бібліотеку такими франшизами, як «Гаррі Поттер», «Супермен» та хітами рівня «Гри престолів».

Схема угоди передбачає складну реструктуризацію:

Warner Bros. Discovery планує розділитися на дві окремі компанії.

Перша компанія об'єднає студійні активи та стрімінг (HBO Max) — саме її купує Netflix.

Друга компанія забере на себе управління лінійними кабельними мережами (CNN, TNT, TBS).

Очікується, що офіційне оголошення про угоду може відбутися найближчим часом.

Обурення Paramount та попередження про монополію

Рішення надати ексклюзивне право на переговори Netflix стало ударом для Paramount і його CEO Девіда Еллісона, який прагнув купити WBD повністю (разом із телеканалами).

У листі до керівництва Warner Bros. Discovery компанія Paramount різко розкритикувала цей крок:

«Компанія розпочала короткозорий процес із заздалегідь визначеним результатом, який надає перевагу одному учаснику торгів».

Конкуренти попереджають, що угода з Netflix може «ніколи не закритися» через потенційні вето з боку регуляторів. Поглинання HBO Max лідером ринку Netflix створить гравця з надмірною владою на ринку стрімінгу, що вже викликає занепокоєння у Вашингтоні.