Інвестор Марк Мобіус попередив: зміцнення долара може вдарити по золоту

Інвестор Марк Мобіус висловив думку, що золото втратило свою привабливість після значного зростання. Він попередив, що можливе зміцнення долара може послабити позиції дорогоцінних металів, незважаючи на оптимістичні настрої більшості учасників ринку, пише Bloomberg.

Чому золото втрачає привабливість

«Я не купуватиму золото на поточному рівні», — заявив Мобіус, керуючий директор фонду Mobius Emerging Opportunities Fund. Він додав, що розгляне можливість придбання металу, якщо ціни знизяться на 20%.

За словами Мобіуса, долар може зміцнитися з поточних позицій, оскільки прогнози вказують на покращення економічної ситуації у США. Це, напевно, зробить дорогоцінні метали менш привабливими для інвесторів.

На чому побудовано прогноз Мобіуса

Обережний прогноз Мобіуса заснований на найкращому для золота році з 1979 року. Зростання цін було зумовлене покупками центральними банками, зниженням відсоткових ставок та попитом з боку інвесторів у рамках «торгівлі знецінюванням». Минулого року багато факторів, які сприяли зростанню цін на золото, залишаються чинними, що підтримує позитивні перспективи для інвесторів.

Компанія Mobius окремо наголосила, що Китай, Індія, Корея та Тайвань є найбільш привабливими фондовими ринками регіону для глобальних інвесторів. Зростання китайського ринку виглядає стійким завдяки успіхам у технологічному секторі.

«Мета Китаю зараз — обігнати США у виробництві високотехнологічних чіпів і в галузі штучного інтелекту», — заявив Мобіус. Він підкреслив, що інвестиції спрямовуються до технологічного сектору, а не до споживчих товарів.

Мобіус також зберігає оптимізм щодо індійських акцій, посилаючись на рішення уряду збільшити витрати та інвестиції, особливо у технологічний сектор.

